CAN 2019 / Nigeria-Algérie : de grosses révélations sur le splendide coup franc de Riyad Mahrez

En demi-finale de la CAN 2019, Riyad Mahrez a sorti le grand jeu. Face au Nigéria, le capitaine des Fennecs a permis à sa sélection de se qualifier pour la finale grâce à un coup-franc sublime à la dernière minute. Un but exceptionnel que le défenseur Mehdi Tahrat n’a pas encore oublié.

Dans une intervention sur France Football, Tahrat a fait une grande révélation sur cette réalisation sublime de Mahrez. Pour lui, Djamel Belmadi avait prédit ce but avant que le joueur de Manchester City ne joue ce coup de pied arrêté. « Quand on affronte le Nigeria en demi-finales, Riyad Mahrez s’apprête à tirer son coup franc (NDLR : Coup franc victorieux dans les arrêts de jeu). J’ai le souvenir que Djamel est assis sur la glacière à côté de nous et il nous dit : « Il va le mettre, c’est sûr », a-t-il révélé.

Avant de conclure : « En plus, il avait eu une discussion avec lui par rapport au gardien adverse : « Sur les coups francs, essaie de tirer côté ouvert, côté gardien. Si tu le fais correctement, ça peut rentrer. Cela nous a marqué parce qu’après ça, on s’est dit que c’était impossible qu’on ne la gagne pas ». Avec ce but venu d’ailleurs, les Fennecs se sont qualifiés pour la finale avant de surprendre le Sénégal pour s’offrir le titre.