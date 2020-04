CAN 2012: accusé de corruption par Ibrahima Camara, Michel Dussuyer s’explique

Accusé d’avoir demandé un pot-de-vin au joueur guinéen, Ibrahima Camara avant la Can 2012, Michel Dussuyer, le sélectionneur des Écureuils du Bénin a fait un démenti formel.

Ibrahima Camara accusait Michel Dussuyer de l’avoir demander de verser 1200 dollars pour aller à la CAN 2012. Dans un entretien accordé à la presse guinéenne, l’ancien sélectionneur de la Guinée a répondu à cette accusation. Pour Michel Dussuyer, c’était une logique sportive. « A l’époque Ibrahima Camara jouait à Eupen. Et son dernier match officiel avec son club c’était le 11 décembre 2010. Donc toute la seconde partie de la saison c’est-à-dire en 2011 avec Eupen, il était absent », a expliqué Dussuyer.

A l’en croire, malgré qu’il ne soit pas titulaire en club, c’est lui qui l’a appelé en sélection contre Madagascar au mois de mars 2011. « Après je l’ai plus rappelé parce qu’il était sans club. Après il a atterrit à l’AS Kaloum mais je ne me rappelle pas exactement à quel moment. Donc c’est une logique sportive qui fait qu’il n’a pas été appelé à la CAN 2012. J’ai travaillé plus de 7 ans en Guinée« , a t-il détaillé.

Michel Dussuyer en colère…

Choqué par cette accusation, il demande: « Est-ce que quelqu’un a entendu un jour que j’ai demandé de l’argent à un joueur ? ».

« Alors moi ça me fatigue. Quand quelqu’un peut balancer des choses comme ça sur mon nom et me salir gratuitement c’est grave. Pour moi c’est insupportable ! Je peux supporter les critiques, le fait qu’on juge mon travail. Mais on ne peut pas juger ma moralité. Partout où j’ai travaillé en Afrique, il n’y a personne qui peut douter de ma moralité. Par contre le joueur, comparez son parcours de vie avec le mien… je suis hors de moi » va t-il préciser.

L’actuel sélectionneur des Écureuils du Bénin précise qu’à l’époque, Ibrahima Camara n’était pas éligible pour partir à la CAN parce qu’il était sans club, voire longtemps sans club. Il ajoute: « Et que j’ai même eu la patience de le faire jouer notamment contre Madagascar alors qu’il n’était pas titulaire, il n’avait pas de temps de jeu. Mais depuis le match contre Madagascar il n’a plus joué. Pourtant après, il y a eu les matchs retours où il n’y était pas. De toutes façons, il y a des joueurs qui ont commencé les éliminatoires mais qui ne sont pas allés à la CAN… ».

Le parcours de Michel Dussuyer

Michel Dussuyer a évolué comme gardien de but à Nice, Alès et Cannes avant d’entamer une carrière d’entraîneur. D’abord adjoint à Cannes, il est ensuite devenu sélectionneur de l’équipe de Guinée de 2002 à 2004. En 2006, il devient l’assistant d’Henri Michel qui dirige l’équipe de Côte d’Ivoire.

Puis, il revient entraîner les Cannois en 2006-2007, avant de diriger la sélection béninoise en 2008. Mais suite à l’élimination du Bénin lors du premier tour de la CAN 2010, il est limogé par la Fédération béninoise de football. En juin 2010, Michel Dussuyer revient à la tête l’équipe de Guinée pour les qualifier à la CAN 2012 et redresser une équipe en perte d’identité.

Le lundi 20 juillet 2015, il a été nommé par la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), comme sélectionneur de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire avant de redevenir depuis 2018, le sélectionneur de l’équipe de football du Bénin.