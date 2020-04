Bon à savoir : quels aliments à consommer pour faire grossir ses fesses ?

Pour celles qui n’aiment pas pratiquer les squats, voici une sélection des meilleurs aliments qui font grossir des fesses. Pas de régime, mais une alimentation adaptée qui vous donnera enfin des rondeurs au niveau du popotin !

De nos jours, les hommes adorent plus les femmes disposant des rondeurs. Et dans cette recherche de l’avoir, certaines femmes commettent l’erreur d’aller vers des produits chimiques pour faire grossir leurs fesses. Or, ces produits sont nuisibles à la santé. C’est donc pour éviter cela que nous avions effectué cette sélection d’aliments qui pourront vous aider à faire grossir le fessier. Ces derniers ne contiennent pas d’ingrédients trop gras et trop sucrés. Vous les trouverez partout dans le commerce et ils sont simples à cuisiner.

Les maquereaux

Le muscle a besoin d’un grand apport en protéines (par exemple issues de graisses de poisson) pour se développer. Le maquereau étant particulièrement riche en oméga 3, il maintient un taux de protéines élevé dans l’organisme et facilite ainsi le gonflement du muscle.

Les fruits secs et oléagineux

Des noix, des cacahuètes (pas de cacahuètes apéritifs of course), des amandes, etc. Ce sont des fruits riches en graisses saines qui vous aideront à avoir des fesses plus volumineuses sans risquer votre santé. Essayez de manger de petites portions tous les jours.

Le poivron rouge

Enrichi en vitamine C, le poivron rouge booste la création de collagène et renforce les tissus musculaires en profondeur. Par ailleurs, on pense bien à éplucher le légume car sa peau n’est pas digeste.

Le soja

Pauvre en graisse, le soja constitue l’une des meilleures sources de protéines végétales. Il contient en effet tous les acides aminés nécessaires à la construction du muscle… et donc à l’arrondi de notre fessier !

Le curcuma

On saupoudre à volonté nos plats de curcuma, qui booste la croissance des cellules et donc la création de tissus musculaires. Cette plante est également connue pour lutter contre plusieurs cancers.

Les œufs

Pour éviter l’excès de cholestérol, le blanc d’œuf représente une source d’acides aminés d’une excellente qualité. On peut consommer la quantité désirée, c’est-à-dire, à volonté ! En revanche, vous devez veiller à consommer au minimum un jaune d’œuf par jour au petit déjeuner, l’albumine qui contient le jaune d’œuf est idéal pour grossir des fesses sainement.

Les légumes secs et graines germées

Tels que les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs et la quinoa, ce sont des protéines végétales très faciles à préparer et qui vont vous aider à atteindre votre objectif : Des fesses plus grosses !

Le Kiwi

Le taux élevé de vitamine C contenu dans le kiwi aide nos muscles à rester sains. Cet antioxydant va faciliter la prise de masse musculaire et protéger les cellules générées.

Les produits laitiers écrémés

Lait, yaourt, fromage. Ce sont des protéines animales qui contiennent des acides aminés, ceux­-ci sont très recommandés pour prendre de la masse musculaire (bien évidement faire grossir vos fesses).

Le concombre

On consomme du concombre à foison sans l’éplucher, car c’est sa peau qui contient l’ingrédient essentiel à la composition de tissus musculaires sains : la silice.

Cependant, faites attention aux excès et au gras. Si vous avez une activité physique qui vous permet de brûler beaucoup de calories, vous pouvez vous permettre de manger du gras. Mais si vous êtes plutôt sédentaire, avec un travail de bureau assis toute la journée, gare à vous !

En plus, quand la mauvaise graisse s’accumule, elle a un effet négatif et pire ! Vous risquez un relâchement des fesses à moyen terme… et une belle épaisseur de cellulite !