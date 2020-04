Bon à savoir : quelques aliments qui remontent le moral (photo)

Vous vous sentez triste et apathique ? Jetez un œil sur votre alimentation, peut être que votre baisse de moral est due à quelques carences en certains nutriments. Prenez note et remplissez votre réfrigérateur de bonne humeur.

Notre nourriture influence notre humeur… et inversement : la faim rend les gens irritables, et on se console parfois en mangeant. Grâce aux recherches scientifiques, on en sait un peu plus sur les relations qui existent entre l’alimentation et l’équilibre émotionnel. Et c’est prouvé : certains aliments peuvent nous remonter le moral. Encore faut-il les consommer à bon escient !

La banane

@:SantéMagazine

Pas étonnant que la banane ait donné lieu à une expression qui signifie « être de bonne humeur » : elle est en effet très riche en acides aminés aux effets relaxants. Pas question de se prendre la tête après avoir mangé une banane ! En plus, comme elle contient également du magnésium et du potassium, elle nous aide à combattre le stress et les coups de mou. Facile, après ça, d’avoir la banane.

Le chocolat

@passportsanté

Le chocolat, c’est souvent le remède spontané quand « ça ne va pas », quand on se sent déprimé. Pas étonnant ! Ses vertus ne viendraient pas des substances qu’il contient… mais du fait que c’est délicieux ! Le plaisir gourmand qu’il nous procure se traduit par l’augmentation du taux sanguin de béta-endorphine, un opiacé endogène. Il provoque une sécrétion accrue de sérotonine, un neurotransmetteur aux vertus apaisantes. Dommage qu’il soit si calorique (500 calories aux 100 g) et si riche en graisses (28 à 30 %)…Pour limitez les dégâts, il est donc conseillé de choisir de préférence un chocolat «noir-noir » en mini-tablettes : moins sucré, il sature plus vite les papilles, et on peut s’arrêter plus facilement à temps !

Le soja

@:La nutrition.fr

Le soja est un aliment très intéressant tant au niveau physique que psychologique pour notre organisme. Il est riche en tryptophane et augmente aussi les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Le lait de soja, les yaourts de soja, les germes de soja… consommez-le sous toutes ses formes.

Les fruits secs

@:Les Echos

Noix, amandes, noisettes, sésame, abricots secs…Les fruits secs sont des produits que l’on inclut assez rarement dans notre assiette. Or ils sont de véritables cocktails de bonne humeur, grâce au magnésium qu’ils contiennent et qui chasse notre anxiété. Mais aussi leur richesse en cuivre booste notre bonne humeur.

Le café

@:Happiness Potential

Le café est indispensable à certains, le matin pour démarrer, à midi pour repartir après le déjeuner… Logique, puisque sa caféine exerce une action excitante sur les cellules cérébrales, réveille, stimule et facilite la digestion. Mais, pris en excès, le café énerve et peut gêner le sommeil, et donc la bonne récupération nerveuse. Cependant, un conseil, si c’est d’abord l’odeur du café que vous aimez, n’hésitez pas à vous préparer du déca (qui renferme 10 fois moins de caféine que l’arabica, et 20 fois moins que le robusta). Et essayez de ne pas dépasser 3 à 4 tasses par jour.

Le lait

@:Santé Nature Innovation

Le lait est un aliment riche en tryptophane. Ce n’est pas un hasard si on prend l’habitude de boire un verre de lait avant de se coucher. Le tryptophane agit en effet comme inducteur du sommeil et détend le système nerveux. En outre, il est riche en calcium et en magnésium, qui ont un effet calmant et sont nécessaires à l’équilibre de notre système nerveux.

La levure et les germes de blé

@:Blog Primeal

Quand on se sent un peu déprimée, au lieu d’aller chercher des solutions miracles et farfelues, si on misait plutôt sur des compléments naturels à base de levure et de germes de blé ? Une bonne raison pour nous convaincre : ils sont très riches en vitamines B et en sélénium, qui chassent nos idées noires, et nous aident à lutter contre nos excès de nervosité et à bien réagir au stress.

Le sucre

@:Aquaportail

Les glucides (ou sucres) apportent le « carburant » dont le cerveau a besoin pour bien fonctionner. Lorsque la glycémie baisse, l’humeur se dégrade souvent. Mais consommer des barres sucrées énergétiques ou des boissons riches en glucides peuvent avoir des effets inverses de ceux que l’on recherche : cela risque de provoquer des fluctuations brutales du taux de sucre dans le sang, et d’entraîner fatigue et somnolence. Par ailleurs, il est conseillé de plutôt choisir des aliments glucidiques peu raffinés (pain ou céréales complètes, fruits secs riches en fibres…) et consommez les aliments très sucrés lors d’un repas.

Les poissons gras

@:Ma cuisine Santé

Saumon, thon, maquereau, sardine…en plus d’être appétissants, les poissons gras ont un point en commun excellent pour notre moral : ils sont riches en omégas 3.Or les omégas 3 sont des acides gras connus pour stabiliser notre humeur et combattre les symptômes de dépression. Et pour en bénéficier, il suffit d’en manger deux fois par semaine !

La viande

@: MadameLeFigaro

Miam, une bonne pièce de viande rouge, ça met toujours nos papilles en éveil. Mais pas que nos papilles ! La viande (et les abats, même si ce n’est pas super glamour!) est en effet riche en tryptophanes, des acides aminés précurseurs de la sérotonine.

Pour celles et ceux qui ne comprennent pas la dernière phrase, il faut savoir que la sérotonine est également appelée « hormone de la bonne humeur ». Viande = bonne humeur quoi !