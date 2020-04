Le port de masque dans les lieux publics est devenu une obligation aujourd’hui à cause de la pandémie du coronavirus, qui sévit dans le monde. Mais cette protection, qui est nécessaire pour réduire la propagation de Covid-19, peut embuer les lunettes et réduire considérablement leur visibilité. Découvrez ici quelques astuces pour éviter ce désagrément.

Porter un masque pour sortir, ce n’est pas super agréable… Mais quand on porte des lunettes, c’est encore pire ! Pourquoi ? Car dès que l’on respire, la buée apparaît sur les verres ! Résultat, on n’y voit plus rien et on doit nettoyer ses verres toutes les 2 min. En plus, on est obligé de mettre les mains au visage, ce qui n’est pas recommandé en raison du risque de contraction du coronavirus. Voici donc quatre astuces efficaces pour éviter d’avoir de la buée sur les lunettes quand on porte un masque.

Serrez bien le masque contre la peau

Il est important que votre masque soit bien serré contre votre visage. Un masque bien positionné et qui adhère à la peau permet d’éviter que l’air ne sorte par le haut du masque. Si ce n’est pas le cas, pensez à ajuster votre masque derrière les oreilles pour qu’il vous serre davantage. Certains masques flexibles permettent d’ailleurs de coller au plus près des courbes du nez. Si vous portez un masque maison, il est possible de rajouter un fil de fer flexible autour du nez pour qu’il adhère mieux.

Utilisez un mouchoir pour éviter la buée sur les lunettes

Habituellement, le mouchoir en papier est utilisé pour nettoyer les verres. Dans l’article publié dans la revue médicale Annals of the Royal College of Surgeons of England, il est employé autrement. Il est conseillé de se munir d’un mouchoir, de le plier à l’horizontale et de le placer entre le visage et le haut du masque. Le mouchoir va permettre d’absorber l’humidité expirée et les lunettes seront intactes.

Utilisez un spray ou gel anti-buée

Disponibles ces jours, presque exclusivement sur internet. Et pour cause, une grande majorité d’opticiens sont encore fermés. Ces sprays ou gels empêchent la formation de buée sur les verres. Il suffit juste de les appliquer sur les lunettes à l’aide d’un tissu microfibre ou d’un chiffon doux.

Coincez votre masque sous vos lunettes

Un conseil plus simple pour le port quotidien du masque est d’utiliser le poids de vos lunettes pour bloquer l’air. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d’utiliser le poids de vos lunettes ! Tirez le masque sur l’arête du nez aussi haut que possible tout en vous assurant qu’il est toujours sous votre menton. Il ne vous reste plus qu’à laisser vos lunettes reposer sur le masque pour le maintenir pendant votre sortie à l’extérieur. Cependant, cela dépend de la forme et du style de vos lunettes. En dernier recours, vous pouvez aussi essayer de mettre vos lunettes un peu plus loin sur le bout de votre nez. L’inconvénient est que cela peut légèrement déformer votre vision. Mais pour certaines personnes, cela fonctionne très bien.