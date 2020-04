Bénin – Visuels jonchés de fautes : de l’impréparation ou visage avilissant des prochains élus ?

Des visuels qui laissent à désirer polluent les réseaux sociaux depuis peu. Des candidats en lice pour le scrutin communal du 17 mai prochain s’offrent en spectacle à travers des messages de campagne pleins d’incohérences et jonchés de fautes de niveau.

On aura tout vu en cette veille des consultations électorales. Des messages et thèmes de campagne montés sur des visuels avec des images de candidats dans un amateurisme criard suscitent à la fois raillerie et interrogations. Des fautes de niveau, des incohérences, de l’absurdité, de l’imperfection et des messages décousus; voilà le visage des visuels qui parcourent les médias en ligne et réseaux sociaux.

‘’Enssemble bâtons pour l’avenir des jeunes’’ ; ‘’Luis c’est le jeune premier de la… » ; ‘’Je respecte les mesures des barrières de nos gouvernants pour éviter la propagation du Covid-19’’ ; ‘’4ème Année de prise de pouvoir de mon cher président son excélence Patrice A.G.Talon. Je vous souffle une bougie de plus. On ne dirait celui qui a fait quatre ans sur le pourvoir pour transformer le Bénin…’’; ce sont-là quelques incongruités et incorrections qui foisonnent et polluent la toile. Quelle crédibilité peut-on accorder à ces potentiels candidats sur le chemin pour siéger au sein des conseils communaux du pays? Pourquoi ne peuvent-ils pas payer les services d’un spécialiste ou graphiste-correcteur ? En tout cas, les images et les textes approximatifs ne mettent pas en valeur les intéressés. Ça donne l’impression que les prochains élus se moquent royalement de leurs propres images et minimisent l’électoral à qui il revient de choisir le bon grain de l’ivraie. Approché, un observateur de la vie politique et membre d’un parti, a estimé que c’est le fruit du favoritisme qui a pris le dessus lors des positionnements. C’est d’ailleurs, selon lui, les mobiles qui sous-tendent les démissions observées après la publication des listes par la Commission électorale nationale autonome (CENA). Si c’est une impréparation ou du moins une improvisation alors il n’est pas trop tard pour rectifier le tir. Dans le cas contraire, l’on peut déjà se faire une idée, à quelques exceptions près, du visage des prochains élus communaux.