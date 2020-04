Bénin: un enseignant arrêté pour falsification de bulletins de notes aux élèves

Un enseignant impliqué dans un réseau de fabrication « industrielle » de faux bulletins aux élèves dans le département de l’Ouémé a été appréhendé, ce lundi 20 avril 2020, après plusieurs mois de cavale.

Déjà début 2020, deux élèves impliqués dans ce dossier avaient été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et 100.000 francs CFA d’amende puis avaient été rétrogradés. Grâce à ces derniers, l’un des cerveaux a été appréhendé lundi dernier mais les enquêtes se poursuivent pour retrouver toute la bande.

Selon Justin Amoussou, Point focal communication au Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, le pot aux roses a été découvert grâce à la vigilance du Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle de l’Ouémé, Dr Bertin DANSOU et du collectif du patronat des établissements privés dudit Département et surtout grâce à la plateforme EducMaster.

« Pour obtenir, par exemple 10 de moyenne, les faussaires prennent 50.000f. Avec 100.000f et 200.000f les élèves peuvent obtenir, à partir du bureau des faussaires, 14 et 16 de moyenne » explique la même source. Il s’agit pour lui, d’un prix social pratiqué pour les élèves indigents. «A la fin de l’année, il y a des élèves qui ne passent pas en classe supérieure mais avec la complicité de certains enseignants, de certains membres de l’administration scolaire et de leurs propres parents, ils se font établir de faux bulletins pour passer en classe supérieure. Avec EducMaster, nous avons pu les déloger» dénonçait sur l’ORTB, le Ministre Mahougnon Kakpo, le dimanche 12 avril 2020.