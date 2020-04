Bénin:  »Talon a raté l’occasion de faire oublier Yayi à travers sa gouvernance et ses persécutions », Rufin Zomahoun

Le site d’information BANOUTO a publié, dimanche 19 avril 2020, un article dans lequel il pense qu’il y a un duel entre les présidents Yayi et Talon. Ce qui ne favoriserait pas la fin des diverses crises en cours en république du Bénin. « Il n’y a pas de duel entre Yayi et Talon…Il n’y aura pas duel Talon-Yayi« , a rétorqué l’ancien ambassadeur du Bénin près le Japon, Ruffin Zomahoun, et de dire: « C’est vrai, il y a eu un problème entre les 2 hommes. Talon a voulu utiliser Yayi pour s’accaparer de l’économie nationale, ce que Yayi a refusé ».

Pour l’ancien ambassadeur du Bénin près le Japon, il fallait plutôt un dialogue politique pour faire avancer le pays et non utiliser l’appareil de l’État pour détruire les partis politiques et opposer leurs responsables. Tout ceci, il l’a fait savoir à travers une tribune, dont nous vous livrons l’intégralité.

TALON A RATÉ L’OCCASION DE FAIRE OUBLIER YAYI À TRAVERS SA GOUVERNANCE ET SES PERSÉCUTIONS CONTRE YAYI ET SES COLLABORATEURS

En lisant l’article intitulé » Yayi Vs Talon, tout ce que vous devez savoir pour ne pas être dupes » paru ce 19 avril sur le site Banouto.info, je me suis rendu compte que vous semez une grande confusion dans la tête de vos lecteurs

Il n’y a aucun duel entre Yayi et Talon. Tout le monde doit le savoir. Ce n’est pas pour punir Yayi que la gouvernance de Talon écrase tout le monde sans distinctions aujourd’hui par la ruse et la rage. Son premier soutien, Ajavon, qu’il a injustement condamné, qui a levé son bras entre les 2 tours, premier soutien financier et politique est un exemple dans la mémoire des béninois. Il en a payé le prix.

Qui ne paie pas le prix aujourd’hui y compris vous-même et Yayi Boni? Tout le monde. Les producteurs, les femmes, les jeunes. Le Président YAYI avait prévenu tout le monde et a pleuré durant la campagne de 2016 en disant qu’il ne voulait pas laisser la République dans la gueule du lion ou au fond du puits avant de partir. Mais les politiciens et Institutions en charge des élections ont préféré tromper le peuple. La preuve est que tout ce que le Président Yayi a dit de l’homme se déroule correctement.

C’est vrai, il y a eu un problème entre les 2 hommes. Talon a voulu utiliser Yayi pour s’accaparer de l’économie nationale, ce que Yayi a refusé. Le cas de la SODECO, le monopole des intrants coton, du PVI et de BENIN CONTROL, etc, est là. YAYI défend l’intérêt général, Talon défend son intérêt personnel. Mais quand Talon est devenu Président, il a tout récupéré pour lui-même, non? Donc vous devriez comprendre que YAYI était un obstacle pour Talon. Donc il est clair que YAYI paie pour le peuple aujourd’hui pour avoir défendu l’intérêt général.

Au-delà de cela, YAYI a juré plusieurs fois ne pas être à la base du départ de Talon du pays. L’histoire du coffre arrière n’est que de la victimisation. La plupart autour de Yayi à l’époque qui ne voulaient pas qu’il autorise Talon à rentrer au pays sont aujourd’hui autour de Talon. Ceux-ci étaient ses premiers pourfendeurs. Le jour de son départ de la Marina, Talon lui-même le vivra.

YAYI a parlé 1 seule fois depuis 4 ans et a préféré son droit de réserve. Il a rejeté toute intervention dans la presse internationale. La seule fois était son message au PR Talon sur les conséquences du processus électoral non inclusif au titre des Législatives d’avril 2019, lesquelles conséquences conduiraient le Bénin à l’instabilité chronique à laquelle nous n’étions plus habitués depuis la Conférence Nationale. Depuis lors, le peuple béninois est-il en paix ? Pourquoi on en fait un problème personnel ? Il y a eu des morts et le bilan est bien plus lourd que ce qu’on veut nous faire croire par des mensonges coutumiers érigés en règle de gouvernance de l’Etat.

Yayi n’a rien fait. Talon a l’armée, la police, la gendarmerie, la douane, le Trésor, les Impôts et les institutions. YAYI a quoi? Il est un démocrate et a respecté ses deux mandats. Il n’est candidat à rien et sa foi chrétienne ne lui permet pas de vouloir tuer une mouche, encore moins un homme. Il est persécuté et ne peut pas circuler dans son propre pays. On va jusqu’à lui envoyer des militaires qui ont servi sous lui pour l’encercler. Ses collaborateurs sont persécutés injustement, d’autres ont pris le chemin de la traîtrise et demandent d’utiliser l’appareil de l’Etat pour tuer YAYI. L’alternance démocratique au Bénin a donc pris fin avec Talon.

Peut-on oublier les persécutions de certains collaborateurs envoyés en exil ou qui continuent d’être jetés en prison sur la base des mensonges ou de citoyens abattus froidement devant sa maison car ils réclamaient le retour de l’État de droit dans notre pays ?

Le Président Yayi rend grâce à Dieu et prie pour le Bénin. Contrairement à votre inquiétude, Dieu est au contrôle et le Bénin vivra dans la paix.

En politique, il faut le dialogue qui conduit à la paix et non utiliser l’appareil de l’Etat pour détruire les partis politiques de ses prédécesseurs et leur opposer leurs anciens collaborateurs grâce aux fonds publics.

Qu’est-ce que le Président Yayi peut faire? N’étant pas attaché au matériel, vanité des vanités, le Président a préféré se retirer de FCBE, car pour lui, le matériel et le pouvoir sont éphémères. Les groupes fidèles à la ligne politique du parti FCBE de Parakou ont décidé de créer un nouveau parti et ils sont libres de demander le parrainage du Pdt Yayi. C’est leur droit absolu. Le Président YAYI ne peut pas les abandonner pour avoir géré ensemble la famille FCBE pendant des années. Personne ne peut retirer à YAYI ses droits inaliénables d’opiner sur la gouvernance des affaires de notre pays ou ses droits de faire la politique bien qu’il ne soit pas éloigné de sa Bible. Il prêche même.

Trump ne peut pas empêcher l’implication de Obama dans la campagne américaine. Il vient d’ailleurs de donner sa caution à la candidature de Joe Biden, ce qui est une lourde responsabilité dans le système américain bien qu’il ait terminé ses deux mandats. Y a-t-il une exception béninoise ? Trump ne lui a pas envoyé les militaires. En France, Macron ne peut pas empêcher Hollande de dire ce qu’il pense. En Afrique, Ouattara ne peut pas arracher le parti PDCI des mains de Konan Bédié, 82 ans, pour le remettre de force à un de ses collaborateurs parce qu’il a l’appareil de l’État en main. Talon peut-il empêcher Houngbedji, 78 ans, Amoussou, 82 ans, Soglo, 86 ans, de faire la politique? Et Obasanjo qui a fait la campagne électorale contre Buhari continue de dénoncer la gouvernance de BUHARI et continue de jouir de tous ses privilèges en tant qu’ancien Président et tout le respect lié à son rang. Le Président Buhari comme ailleurs, rencontre les anciens Présidents périodiquement pour aborder les différents sujets liés à l’État malgré les différences d’opinion, pour la paix et l’avenir de leur pays. Il n’y a pas de place pour la haine, car ces pays où cela se passe dans le monde ont opté pour la vraie démocratie. Sachez faire la part des choses.

Au lieu d’accuser Yayi, vous devez retenir que nous avons un président qui préfère détruire l’opposition et la démocratie dans notre pays. Une opposition qui aurait permis de renforcer la légitimité internationale du Bénin et pourquoi celle de Talon lui-même.

Les condamnations des ministres Koutché et Djènontin, brillants ministres de l’époque, sont extrêmement politiques. Les dossiers sont vides et véhiculent la vraie méchanceté. Que dire aussi de la condamnation du Président Ajavon et de ceux qui croupissent en prison dans des conditions inhumaines, sans raisons et sans jugements depuis 2016 ? Que disent les Institutions internationales des droits de l’Homme des prisons béninoises ?

Récemment, le Dr Adam Sounon Konde est allé voir sa sœur malade à Nikki qui a fini par mourir, il y a de cela 2 jours. Il a été accusé de faire des réunions politiques mais sans preuves. Puisqu’il faut lui coller un dossier, Talon l’accuse d’atteinte à la sûreté de l’État avec Saley. Où Adam a-t-il connu Saley? Saley est de la rupture et il combat les FCBE sur le terrain. Comment ont-ils pu s’associer pour aller voir un certain Tawes pour tenter un coup d’État ? Tout ceci n’est qu’une stratégie pour ramasser tous ceux qui sont proches de Yayi et qui refusent de se ranger du côté de Yarou, Garba et Hounkpè qui ont décidé d’aller à la rivière par la destruction de FCBE.

Yayi n’a donc rien contre Talon. C’est Talon par sa gouvernance qui fait regretter Yayi au peuple. Laissez Yayi en paix, inutile de corrompre les journaux pour ternir son image ou de parcourir les cabinets des chefs d’Etats ou des institutions internationales pour ternir l’image de Yayi, dont la légitimité internationale n’est plus à démontrer. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous ? Yayi rend grâce pour tout ce que Dieu lui a fait et sa conviction est le peuple d’abord, et il ne peut avoir peur de personne. Nous sommes poussières et nous retournerons poussières. Il ne fera rien à la place de Dieu car la rétribution et le jugement appartiennent à Lui. C’est Dieu qui met un terme à la malice des méchants et affermit le juste car c’est Lui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu est juste et le peuple béninois sera vengé dans tous les cas et tout ce que Dieu fait concourt au bien de celui qui croit en Lui. La prophétie se réalisera. Voilà les phrases que l’Ancien Président avait l’habitude de prononcer à nous qui l’entourions.

Le Bénin est vraiment malade car le Président a réussi à banaliser la fonction présidentielle. Il oublie qu’il ne sera pas éternel à ce poste. Il n’y aura aucun duel entre YAYI et TALON.

Mr ZOMAHOUN Idossou Rufin

Ancien Ambassadeur du BENIN près le Japon