Bénin – Supposée prime non payée aux écureuils: réaction conjointe du ministère des sports et la FBF

A travers une déclaration conjointe, le ministère des sports et la Fédération Béninoise de Football ont démenti ce lundi 20 avril 2020, les rumeurs faisant état des primes non payées à certains joueurs et membres de l’encadrement technique des Écureuils du Bénin, pour leur participation à la CAN 2019.

Le ministère des sports et la Fédération Béninoise du Football ont déclaré via un communiqué que toutes les primes ont été payées aux joueurs et membres de l’encadrement technique des écureuils n’ayant pas pris part à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019. « Toutes les primes ont été intégralement payées aux joueurs et membres de l’encadrement technique ayant droit dans la transparence et en respect des textes en vigueur », peut-on lire dans le communiqué.

Cependant, le ministère des Sports et la Fédération Béninoise de Football invitent toute personne, n’ayant pas perçue sa prime de qualification, à formuler une requête écrite accompagnée des éléments justifiants sa réclamation au secrétariat général de la FBF ou au secrétariat de la direction du sport d’élite, au ministère des sports, au plus tard le jeudi 23 avril 2020 à 18 heures.

Par ailleurs, la FBF et le ministère des sports mettent en garde contre toute action visant à saboter l’entrée du Bénin dans le concert des grandes nations sportives, qui a procuré de la joie au peuple béninois.