Bénin – Port obligatoire de masques: le préfet Daniel Valère Setonnougbo pris à partie par des internautes

Depuis ce lundi 20 avril 2020, le port de cache-nez ou masques est devenu obligatoire dans le département du Plateau. Mais cette mesure prise par le préfet Daniel Valère Setonnougbo, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, ne fait pas l’unanimité au sein des internautes.

« Prévenir vaut mieux que guérir », c’est la pensée qui traduit au mieux les décisions prises par le préfet du département du Plateau, Daniel Valère Setonnougbo, pour faire face à la menace sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, qui a déjà fait plus de 35 contaminations et un décès au Bénin. Plus tôt, l’autorité départementale a renforcé les contrôles le long des frontières de l’Etat d’Ogoun, un État du Sud-Ouest du Nigeria, frontalier de l’État de Lagos au sud, des États d’Oyo et Osun au nord, de l’État d’Ondo à l’est et de la république du Bénin à l’ouest. La dernière mesure en date du préfet Daniel Valère Setonnougbo dans le cadre de la lutte contre la covid-19 est le port de masques ou cache nez obligatoire à compter de ce lundi 20 avril 2020.

« Excès de zèle »

Pour de nombreux internautes, la décision du port de masque obligatoire prise par le préfet du département du Plateau, Daniel Valère Setonnougbo, dénote d’une certaine précipitation du fait qu’aucun cas du coronavirus n’est enregistré dans le département jusqu’aujourd’hui. « À quoi riment ses agitations ? », s’interroge un internaute, et à un autre d’ajouter: « Il y a rien entre moi et le préfet mais toutes les lois appliquées à Porto, Cotonou et autres ne peuvent pas être appliquées dans le plateau, vous allez tuer les villageois pour rien ».

« C’est un excès de zèle. Il n’est pas un gouverneur. Ses décisions ne devraient en aucun cas prendre le contre-pied de son mandant », déclare un autre.

Dans la foulée, d’autres ont parfaitement donné raison à l’autorité départementale. Pour ces derniers, l’esprit prévisible dont a fait preuve le préfet Daniel Valère Setonnougbo va épargner le département du Plateau de tout risque de contamination. « Ne me crève pas l’œil vaut mieux que tu m’as crevé l’œil », commente un internaute. « Si tu veux la paix, prépare la guère », ajoute un autre.

« Ce préfet ne craint pas l’électorat. Il s’en fout de votre vote. Il travaille pour le bien de la population. Et c’est aussi ça un préfet », déclare un autre.

La population moins obéissante

Le port de masque obligatoire n’est pas respecté par la majorité de la population en cette première journée de mise en vigueur de cette décision. Meme si certains respectent cette mésure, de Kétou à Pobè, Sakété et Ifangni, la majorité de la population peine à se montrer obéissante face à la décision. Pourtant, des cache-nez artisanaux sont à 100 F dans certaines villes du département.

Vendredi dernier, le Bénin a enregistré de nouveaux cas testés positifs de coronavirus. Pour rappel, avant ces nouveaux cas, le pays comptait 18 cas guéris sur les 35 cas positifs au total et un décès. Cependant, aucun cas n’a encore été déclaré dans le département du Plateau jusqu’à ce jour.