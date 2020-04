Bénin: Martin Assogba au sujet du maintien des communales 2020

Le président de l’Ong Alcrer, Martin Vihoutou Assogba, reçu sur une chaîne de télévision de la place, s’est prononcé sur le maintien des communales du 17 mai 2020. Il fait des propositions en vue de limiter la propagation du coronavirus.

Martin Assogba soutient le maintien des élections communales et municipales de 2020. Pour lui, c’est une décision sagement mûrie par les présidents d’institution. Il justifie sa position par le système de parrainage devenu légal par les dernières réformes institutionnelles.

Martin Assogba soutient que, si on arrive à reporter les communales, le calendrier électoral sera bouleversé. Plus loin, seuls l’Union progressiste et le Bloc républicain seront les seuls partis politiques à pouvoir parrainer les présidentiables de 2021. Or, les deux partis sont des soutiens inconditionnels de Patrice Talon. Alors, il urge de tenir les communales pour permettre à d’autres partis de candidater en 2021.

Propositions pour limiter le coronavirus

Le président du Conseil d’administration de l’Ong invite les Béninois à être disciplinés le jour du scrutin. Pour obliger les récalcitrants à suivre les mesures barrières, Martin Assogba souhaite que les forces de défense et de sécurité soient mises à contribution dans les centres de vote. Mieux, il invite les leaders des formations politiques à sensibiliser leurs militants et sympathisants afin d’éviter un faible taux de participation aux prochaines communales.