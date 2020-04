Bénin: le propriétaire du siège du parti FCBE réclame des millions d’arriérés

Les responsables du parti des forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), aile Hounkpè doit pouvoir trouver un nouveau siège officiel pour sa formation politique. Le propriétaire de l’immeuble, l’huissier de justice Atchadé ne compte plus laisser gracieusement sa propriété aux nouveaux patrons du parti.

Le parti des forces cauris pour un Bénin émergent quitte son siège national situé à Gbédjromèdé pour un nouveau siège à Kouhounou. Ce déplacement de la base du parti est l’une des conséquence de la crise interne qui a fait éclater cette famille politique. En effet, après la démission du président d’honneur, l’ancien président Boni Yayi et celle de certains responsables du bureau politique, le propriétaire de l’immeuble servant de siège à cette formation politique , un membre proche du camp Atchadé, a réclamé des arriérés de loyers au nouveaux responsables du parti; nous rapporte un quotidien de la place. Ne trouvant point l’intérêt de continuer à partager le même siège que leurs anciens camarades restés fidèles au président Boni Yayi, l’aile Hounkpè a demandé à l’huissier de procéder à la fermeture du siège.

Faut-il le préciser, depuis que la crise a repris de plus bel au sein du parti, l’aile Hounkpè – Yarou se sont trouvés une nouvelle base de rencontre. Qu’il vous souvienne que la collecte et le traitement des dossiers de candidature aux dires du camp Atchadé ont été fait en tout opacité par la camp Hounkpè à un endroit qui leur serait inconnu. La situation actuelle ne devrait donc pas surprendre l’ancien ministre Paul Hounkpè et ses soutiens puisqu’ils ont anticipé en ayant un nouveau siège pour leur rencontre. Cette nouvelle épisode de la crise interne au parti des forces cauris pour un Bénin émergent donne une fois de plus la preuve que la situation actuelle est irréversible.