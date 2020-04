Bénin: le Haut commissariat de la prévention de la corruption adopté au parlement

En plénière ce lundi 20 avril 2020, les députés de la huitième législature ont adopté deux lois. La première portant modernisation de la justice et la seconde, création, organisation et fonctionnement du haut commissariat de la prévention de la corruption.

Louis Vlavonou et ses collègues ne se donnent pas de repos. En dépit de la crise sanitaire, ils continuent de jouer leur partition pour doter la république de lois devant contribuer à l’amélioration de la gouvernance du pays. Ainsi, ce lundi, ils ont adopté à l’unanimité deux lois majeures. La première est relative à la modernisation de la justice. Ce projet de loi a été transmis au parlement le 20 mars 2020. Le second dossier vidé en procédure d’urgence est le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Haut commissariat de la prévention de la corruption.

En effet, au terme du mandat de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc), le gouvernement a décidé de revoir la structuration de l’organe afin de prévenir la corruption plutôt que de dénicher les corrompus et corrupteurs. Le projet de loi a été transmis au parlement le 1er avril et hier, 20 avril, il a été adopté par les députés présents et représentés.

Un succès pour Euric Guidi

Le mardi 14 avril, le député Euric Guidi et neuf autres de ses collègues ont initié, conformément aux dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, l’examen en procédure d’urgence desdites lois. L’initiative des dix a été validée par leurs collègues. C’est donc en vertu de cette entente que les deux projets de lois ont été adoptés hier. C’est la preuve que les députés sont préoccupés par la lutte contre la corruption et la modernisation de la justice au service des populations.