Bénin: l’ambassadeur Ruffin Zomahoun défend Yayi contre Talon

L’ancien ambassadeur du Bénin près le Japon, Ruffin Zomahoun s’est fendu d’une tribune à la suite d’une publication des médias locaux et prend quasiment la défense de l’ancien président Boni Yayi contre son successeur.

Silencieux depuis l’avènement du régime de la rupture, l’ancien ambassadeur du Bénin près le Japon, Ruffin Zomahoun a finalement rompu le silence suite à une publication d’un site d’information qui, dans une analyse met sur le coup d’un supposé duel entre Talon et Yayi, deux amis devenus des ennemis, les difficultés actuelles que rencontrent les béninois.

Dans une tribune relayée par plusieurs organes de la place, l’ancien ambassadeur balaie du revers de la main, l’analyse de ce site d’information, défend Boni Yayi contre Talon dont il décrie la gestion. Dans cette tribune intitulée » Talon a raté l’occasion à faire oublier Yayi… » Ruffin Zomahoun nie l’existence d’un duel entre les deux hommes. « Il n’y a pas de duel entre Yayi et Talon…Il n’y aura pas duel Talon-Yayi« . affirme-t-il.

Il rejette par ailleurs totalement les procès d’intention qui sont faits à l’ancien président de la République et affirme que la brouille entre les deux hommes a pris corps lorsque le premier a refusé au second « de s’accaparer de l’économie du pays ».

Ainsi, l’ancien ambassadeur n’est pas allé de main morte dans son procès contre le régime de la rupture dont selon lui, tout le monde est victime. « Qui ne paie pas le prix aujourd’hui y compris vous même et Yayi Boni? Tout le monde. Les producteurs, les femmes, les jeunes » affirme-t-il. Pour lui, le président Yayi avait prévenu tout le monde et a pleuré durant la campagne de 2016 en disant qu’il ne voulait pas laisser la République au fonds du puits avant de partir.

A croire l’ex ambassadeur Ruffin Zomahoun, on ne saurait nier l’existence d’un conflit entre l’ancien président Boni Yayi et son successeur. Mais ce conflit affirme-t-il est né quand l’un s’est rendu compte que l’autre est devenu un obstacle pour ses affaires avec l’Etat. Comme dans une prophétie, il martèle que ce que vit Yayi Boni aujourd’hui, l’actuel président de la République le vivra aussi lorsqu’il quittera le palais de la Marina car, précise-t-il, ceux qui convainquaient le président Boni Yayi et s’opposaient au retour de Talon sont les mêmes qui l’entourent aujourd’hui et le renieront demain.