Bénin: Joël Aïvo à propos du report des communales imposé par la Cadhp

Le professeur du droit constitutionnel, Frédéric Joël Aïvo, sur sa page Facebook, s’est prononcé sur la décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, sommant le Bénin de reporter ses élections communales.

Le professeur du droit constitutionnel s’est prononcé sur ce qu’il convient d’appeler bras de fer juridico-politique entre Sébastien Ajavon et l’Etat béninois. Après la décision de la Cour d’Arusha, sommant le Bénin de reporter les élections communales du 17 mai prochain, Joël Aïvo écrit: « Ce que je sais, je le conseille à mon pays depuis le début. »

Joël Aïvo pense qu’il n’est pas possible de défier la justice tout le temps. « On ne joue pas indéfiniment avec le droit », a-t-il fait savoir. Pour rappel, Sébastien Ajavon, dont le parti n’a pas une existence légale pour prendre part aux prochaines élections communales, a saisi la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour que justice lui soit rendue. La cour, dans sa décision, a sommé le Bénin de surseoir à l’organisation des élections. Le gouvernement se surprend de la sentence et dit, à travers son porte-parole, Alain Orounla, qu’aucune institution ne peut avoir une telle prétention.