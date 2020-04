Bénin: distribution de cache-nez à tout le personnel parlementaire

Le président de l’assemblée nationale, Louis Vlavonou, a mis à la disposition de tout le personnel parlementaire des masques de protection. L’acte de la deuxième personnalité de l’Etat vient en application des recommandations du communiqué du gouvernement du 12 avril 2020, rendant obligatoire le port de masque de protection.

Le président de l’Assemblée nationale continue de renforcer les mesures de protection autour du personnel parlementaire contre la contamination du nouveau coronavirus. Il vient encore de poser dans ce sens, ce lundi 20 avril 2020, un nouveau pas. Cette nouvelle mesure barrière, qui vient s’ajouter à celles déjà prises par le numéro 2 de l’Assemblée nationale, vient en application des recommandations du gouvernement.

En effet, dans un communiqué en date du 12 avril 2020 et signé du Secrétaire général du gouvernement, le port de masque de protection est rendu obligatoire en tous lieux en république du Bénin. Cette disposition a été aussi imposée à tous membres des institutions de la république, aux responsables administratifs à tous les niveaux ainsi qu’à leurs personnels. C’est pourquoi, sur instruction du président de la république, Louis Vlavonou a fait distribuer des masques de protection à chaque agent de l’administration parlementaire, du Secrétaire général administratif aux plantons. Rappelons que le parlement avait, au déclenchement de cette pandémie, pris toutes les dispositions pour l’adoption et la mise en application des gestes barrières : dispositifs de lave-mains à toutes les entrées principales et secondaires, aux abords des bâtiments; désinfection systématique des poignets des portes d’entrée des bureaux, plusieurs fois par jour; distribution de gels hydroalcoliques et de désinfectants de bureau; respect de la distance de 1 mètre, limitation des déplacements…