Bénin: démission de Boni Yayi, l’aile Hounkpè donne sa position (déclaration)

« Dieu est Amour et tout ce qu’Il fait est bon » dit-on. Il est l’expression et l’essence même du « Bien ». Il est le guide suprême pour tous ceux qui le craignent. C’est ainsi qu’il faut comprendre les derniers développements de l’actualité au sein de notre parti politique Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE).

« Quand le vent souffle, on voit l’anus du poulet » ! Les masques sont enfin tombés.

En effet, suite à la démission « facebook » douloureuse et inacceptable du Président d’Honneur de notre parti politique la FCBE, nous avons tous été surpris et bouleversés. Beaucoup de nos compatriotes l’ont aussi été. Ces derniers ont vivement exprimé leur stupéfaction et leur désarroi quant aux raisons et à l’opportunité d’une telle décision qui intervient juste après l’obtention du récépissé définitif autorisant le parti à prendre part aux élections communales et municipales du 17 mai 2020.

Mais, la sortie instantanée de certains de nos camarades, le mercredi 08 avril 2020, a tout clarifié. Le peuple béninois et les militants FCBE connaissent désormais les acteurs de l’ombre, ceux qui ont poussé le Président d’Honneur à cette extrémité. Les auteurs des fameux rapports adressés au Président d’Honneur sont maintenant connus. Nous connaissons tous depuis le mercredi dernier leur nombre et leurs visages. Ils sont six (06) et se disent frustrés par leur positionnement sur la liste des candidats aux élections communales. Il s’agit de :

l’honorable ADJOVI Justin à Cotonou ;

l’honorable Abiba DAFIA à Kèrou ;

le ministre Patrick YERIMA à Kandi ;

Mr Daniel SARE KPERA à N’dali ;

l’honorable Jean-Marie ALLAGBE à Za-Kpota ;

Mr Paulin DOSSA à Abomey-Calavi.

Peuple béninois, militantes et militants du Parti FCBE, voilà ceux à cause de qui le Président d’Honneur décide de vous abandonner après dix-sept (17) ans de fidélité et de loyauté. C’est vraiment dommage !

Nous avons enfin compris que nous n’étions pas tous des militants FCBE, « enfants de YAYI Boni ». Car, en réalité, les vrais et légitimes enfants de notre « Papa » sont bien précis et comptés.

Nous qui sommes prêts à aller aux élections communales prochaines, y compris tous les militants à la base nous ne sommes rien face à ces quelques individus qui sont, soit pas sur la liste soit ne sont pas positionnés à la place qu’ils convoitaient. Ce sont ceux-là, qui sont les vrais enfants à Papa, les seuls dignes fils de Papa pouvant représenter la FCBE. Nous avons enfin compris que nous travaillions pour le bien-être de quelques privilégiés de la famille.

Nous avons eu la chance de découvrir les privilégiés se prononcer face à la presse sur les positionnements faits par les militants au niveau de leurs arrondissements. Ils ont également retenu l’attention à travers quelques fioritures sur lesquelles nous n’allons pas nous attarder à cette occasion.

Cependant, il nous plaît de leur demander s’ils avaient informé le Secrétaire Exécutif National Paul HOUNKPE, son Adjoint Théophile YAROU et les autres des 100 mille francs par commune envoyés par le Président d’Honneur dans le cadre de la constitution des dossiers de candidatures. Si la réponse est négative, il urge alors de clarifier la situation des 18.5 millions FCFA que le PH aurait envoyé pour le payement de la caution.

Nous voulons dire au peuple béninois et aux militants FCBE que l’honorable Atchadé, le moteur de la machination, a annoncé au SEN HOUNPKE que le Président d’Honneur a envoyé 18,5 millions pour la caution. Après s’être réjoui de cet apport financier, ce dernier lui a bel et bien demandé de bien vouloir le lui remettre avant de signaler que les dispositions étaient prises pour le paiement de la dite caution. C’était en présence des ministres d’Etat Aboubakar YAYA et Théophile YAROU. Mais, 48heures après l’honorable Atchadé ne lui a pas apporté la contribution financière du PH. C’est alors qu’il a demandé aux différents anciens ministres et anciens députés de bien vouloir libérer leurs souscriptions comme prévu.

Ce qui a permis de payer la caution. Contre toute attente l’honorable Atchadé, l’oiseau de mauvais augure appelle le Président d’Honneur pour lui signaler que nous avons rejeté son apport financier. Malgré cette déclaration, le SEN a continué de lui réclamer les sous. Ce ne fut que le dernier jour du dépôt des dossiers, vers 18h que le Trésorier Général informa le SEN d’être entré en possession de l’appui financier du PH. Sur le champ, le SEN demanda au TG de le lui remettre. Mais celui-ci l’informa que le Président d’Honneur lui a demandé de ne plus le faire. Voilà, mesdames et messieurs la vérité des faits.

Comme à leur habitude, pour montrer au peuple béninois que le camp HOUNKPE est le troisième pôle de Talon, nos camarades n’ont pas manqué de cynisme pour dire au Président d’Honneur et au peuple que nous avons rejeté la caution donnée par le Président Boni YAYI. Comment pouvons-nous refusé une contribution financière face à un budget de plus de 2 milliards de FCFA, qui plus est vient de notre Président d’Honneur ?

Nous pensons que nos camarades démissionnaires ont trouvé là, la petite pièce qui manquait pour corroborer leur plan de départ qui est de tout faire pour empêcher le parti de prendre part aux élections communales.

Mesdames et Messieurs

Chers journalistes

Nous le savions comme tout le monde que nos camarades ont opté pour le boycott de toutes les élections à venir après la mascarade d’avril 2019. Ils l’ont dit haut et fort à plusieurs reprises dans les discours officiels et dans tous les réseaux sociaux que : « participer aux élections communales de mai 2020, c’est valider et légitimer le parlement de sang ». C’est ce serment que nous, forces réformistes au sein du parti, avons refusé de respecter et qui a fait de nous les traîtres de la maison. Nos camarades l’ont dit lors du processus de réconciliation et l’ont encore répété dans leur déclaration de démission. Selon eux, « participer aux élections communales de mai 2020 c’est aider le Président Talon à crédibiliser son régime aussi bien au plan international qu’au plan national ».

Dans cette posture, nos camarades ne proposent aucune solution pour mettre fin à la dérive démocratique. Ainsi se résume la vraie raison du différend qui nous oppose depuis des mois.

Contrairement à eux, nous pensons que la seule et l’unique solution démocratiquement valable est la participation de notre parti aux élections communales et municipales, seul gage de notre présence à l’élection présidentielle de 2021. C’est un optimisme réaliste pour lequel toute militante et tout militant doit croire et travailler à sa réalisation.

Militantes et militants engagés, vous qui croyez en l’avenir, vous qui croyez en votre capacité, par les urnes, à prendre le pouvoir au Président Patrice TALON en avril 2021, mobilisez-vous derrière nous pour barrer la route à la fatalité et à l’imposture.

Contrairement à nos amis qui se targuent d’une majorité virtuelle et abstraite qui en réalité n’est composée que d’une vingtaine des membres du Bureau national, nous nous sommes des représentants légaux du Parti auprès des militants et de la République soutenus par la grande majorité des (77) membres du Bureau national, la quasi-totalité des candidats positionnés sur la liste à l’exception de quelques démissionnaires déclarés à ce jour et par la très grande majorité des militants à la base.

Au nom de cette grande majorité constituée de plusieurs millions de militants et sympathisants, nous prenons acte de la démission de ces quelques membres du Bureau national qui ne remet pas en cause ni le fonctionnement du bureau national ni la participation du parti aux élections communales.

Des déclarations manipulées sont financées à coup de millions pour annoncer des démissions en cascade des coordinations par des gens qui parfois ne sont ni candidats ni même membre d’aucune instance du parti

Ceux qui pensaient prendre en otage nos vaillantes et vaillants militants pour assouvir leurs vilains et égoïstes desseins ont échoué.

Nous les mettons en garde contre tout acte allant dans le sens de la démobilisation et de l’utilisation des attributs du parti sous quelque forme que ce soit et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Le parti FCBE est un parti créé et enregistré sous la nouvelle charte des partis politiques en vigueur en république du Bénin. De ce fait, il appartient à 1153 membres fondateurs qui ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nul ne peut se prévaloir d’un quelconque titre de propriété. Les nostalgiques de l’ancien système partisan doivent comprendre que les choses ont changé et doivent s’adapter aux réalités du moment. Sinon, ils disparaîtront.

Dans ce cadre, le militantisme basé sur le favoritisme, le népotisme, le clientélisme, le « prochetisme » pour qualifier ceux qui se disent proche du Président Boni YAYI doit céder la place au vrai militantisme basé sur leadership individuel et collectif, afin d’éviter à notre parti de se transformer en un cirque où défilent des luttes stupides fondées sur des intérêts personnels, égoïstes voir machiavéliques.

Point besoin de répondre à l’ignorance de certains camarades omnibulés par des pensées communistes qui continuent de croire que le récépissé d’existence leur était dû. A ceux-là, l’occasion leur est maintenant offerte d’aller réclamer leur dû au Ministre SACCA Lafia.