Bénin – Covid-19: les rappels du gouvernement sur le numéro vert 136

Après les perturbations observées sur le numéro vert du fait de l’utilisation fantaisiste qui en est faite par certains citoyens, le gouvernement rappelle les raisons de la mise en service de ce numéro et menace de poursuites judiciaires ceux qui en feront un moyen de loisir.

Depuis la mise en service du numéro vert mis à la disposition des citoyens pour joindre le centre d’appel Covid-19, certains citoyens émettent des appels fantaisistes, lancent de faussent alertes et perturbent l’équipe mobilisée pour le traitement et le suivi des compatriotes contaminés par le nouveau coronavirus. Vu le caractère sérieux de ce qui se fait au centre Covid-19, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le site officiel du gouvernement, rappelle que le centre d’appel Covid-19 Bénin joignable au numéro vert 136, appel gratuit 24h sur 24 et 7 jours sur 7, est un support de traitement et de gestion des requêtes liées au dépistage, à la prise en charge, à l’isolement, aux signalements, aux questions diverses relatives au CORONAVIRUS (Covid-19) au Bénin. Le gouvernement profite du même canal pour mettre en garde tout contrevenant. » Les personnes qui émettent des appels fantaisistes sur le numéro vert subiront les rigueurs de la loi parce que compromettant la gestion efficace de la pandémie du Coronavirus au Bénin. », lit-on sur le site du gouvernement.

Rappelons que deux individus, qui appellent constamment et de manière fantaisiste le numéro vert 136 du centre d’appel Covid-19 au Bénin, ont été interpellés par l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) et seront présentés au Procureur de la République. Précisons, par ailleurs, qu’en dépit du numéro vert, le gouvernement de la rupture a pris plusieurs mesures visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Il s’agit de :

– port de masque obligatoire en tous lieux et par tous au sein du cordon sanitaire et sur l’ensemble du territoire national;

– interdiction d’entrée et de sortie de l’espace du cordon sanitaire, sauf dérogation des préfets avant le 10 mai prochain;

– interdiction de regroupement de plus de dix (10) personnes en tous lieux à l’exception des espaces marchands, avec obligation de respecter une distance d’un mètre (1) minimum entre personnes;

– interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes;

– interdiction aux taxis-motos de transporter plus d’une personne à la fois;

– fermeture des bars, discothèques, et autres lieux de réjouissance;

– obligation de respecter une distance d’un (1) mètre au minimum entre usagers de restaurants et maquis;

– obligation pour les employeurs, sur les lieux de travail, d’installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d’un (1) mètre minimum entre personnes;

– limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à trois (03) au maximum;

– prescription aux usagers des espaces marchands (boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres) d’observer la distance d’au moins un (1) mètre entre personnes.

Toutefois, sont autorisées :

– les cérémonies d’inhumation dans la stricte intimité familiale et ne regroupant pas plus de dix (10) personnes, lesquelles doivent respecter la distance d’un (1) mètre minimum entre elles;

– la circulation des véhicules de transport de marchandises.

Par ailleurs, à l’endroit des populations sur toute l’étendue du territoire national, il est demandé de réduire les déplacements au minimum nécessaire et de porter le masque de protection faciale en tous lieux. Le gouvernement en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme de tous les citoyens et les invite au devoir civique de sensibilisation réciproque et collective, aux fins de la mutualisation des efforts pour contrer la propagation de la pandémie de COVID-19.