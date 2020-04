Bénin – Covid-19: les propositions de Philippe Noudjènoumè pour la riposte

Le premier secrétaire exécutif du Parti communiste du Bénin n’est pas satisfait de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus. Dans un message à l’attention du président de la République, il fait des propositions de mesures à prendre à trois niveaux pour contrer la pandémie.

Pour plus d’efficacité dans la lutte contre la propagation du Covid-19, le premier secrétaire exécutif du parti communiste, le professeur Philippe Noudjènoumè, invite le chef de l’Etat à éviter une politique de l’autruche face à une guerre sanitaire et économique implacable à caractère universel et face à la détresse des hommes. Dans une démarche patriotique, il invite le numéro 1 béninois à plus d’efficacité dans les mesures et lui fait des propositions à trois niveaux: sanitaires, économico-sociales et politiques

1er niveau: au point de vue sanitaire:

Pour le professeur Philippe Noudjènoumè, le confinement est désormais obligatoire et ne concerne pas que les pays riches. Les modalités peuvent varier, selon les structures économiques et sociales de chaque pays, mais il est inévitable, indique-t-il. Il importe, poursuit-il, d’opérer immédiatement une révision de la politique sanitaire du Bénin en mettant l’homme au centre des préoccupations gouvernementales. Ce qui implique le recrutement immédiat de nombreux agents de santé, l’équipement des centres de santé, l’acquisition de plateaux techniques adéquats pour la prise en charge des patients et l’organisation d’une détection de masse, propose-t-il.

2ème niveau: du point de vue économique et social :

A ce niveau, l’acteur politique de l’opposition invite à l’adoption d’un budget de riposte. Ce budget, indique-t-il, devra couvrir l’aide de l’Etat aux entreprises et personnes impactées par le confinement (transport, tourisme, artisanat, bars et débits de boissons etc). Les mesures d’accompagnement peuvent être le report des recouvrements de taxes et impôts, gratuité pour la période d’au moins trois mois des factures d’eau et d’électricité, suspension de paiement des loyers pour les locataires, et définition d’un fonds de compensation pour les propriétaires, moratoire de remboursement des prêts auprès des banques et institutions de finances de la place avec garantie de l’Etat et compensations adéquates de l’Etat à ces institutions bancaires et financières, suspension de paiement pour les locataires de véhicules pris en location-vente (voitures, engins à deux roues…).Il invite par ailleurs le gouvernement à faire appel aux Béninois et Béninoises de tous ordres sans considération politique à la solidarité. Selon lui, il n’y a pas de politique face au péril commun, face à la mort commune. Le même appel, estime-t-il, doit être lancé à la communauté internationale face au péril.

3ème niveau: du point de vue politique:

Du point de vue politique, le constitutionnaliste invite à une union sacrée de toute la population sans exclusive. De ce point de vue, il suggère au gouvernement de:

1°-Faire appel à toutes les bonnes volontés, possesseurs de moyens financiers, quels que soient leurs bords politiques pour financer ce fonds de solidarité. Ce qui implique :

2°-la prise d’une mesure de grâce en faveur des détenus politiques, des exilés politiques et la sortie et le retour de ces hommes dont la contribution à l’effort de guerre actuel est exigée.

3°- La mise en liberté de prisonniers de droit commun en attente de jugement et/ou condamnés en correctionnel pour faits délictuels, ceci pour le désengorgement des prisons surpeuplées où la promiscuité extrême pourrait provoquer une hécatombe lorsque la COVID-19 aura pénétré nos prisons.

4°- L’annulation ou tout au moins le report des prochaines élections municipales et communales exclusives dont le processus est en cours et qui ne pourra qu’approfondir le fossé politique entre Béninois à l’heure où la nécessité de l’Union sacrée s’impose.