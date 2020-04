Bénin – Coronavirus : le gouvernement entre désorientation et manque d’anticipation

La crise sanitaire qui secoue actuellement le monde en appelle à la solidarité de tous les peuples pour une lutte coordonnée contre la pandémie. Au Bénin, petit pays d’Afrique de l’ouest, les dirigeants semblent prendre la menace « sportivement » et les mesures prises pour lui barrer la voie paraissent légères et frisent même la perte d’orientation.

Les autorités béninoises semblent complètement aux abois en ce qui concerne la lutte contre la propagation du Coronavirus sur le territoire. Dans un premier temps, au tout début de la crise, les autorités ont eu tout le temps qu’il fallait pour prendre des mesures appropriées en situation de crise, afin d’éviter l’entrée sur le territoire du virus, mais rien n’a été fait. Les frontières du pays étaient restées ouvertes même pour les passagers en provenance de pays à hauts risques. Aussi, au lieu de prendre la mesure des choses et de procéder à l’isolement direct des nouveaux arrivants, l’Etat leur a demandé d’aller s’auto-isoler chez eux, jouant sur la probabilité qu’il peut leur faire confiance.

Résultat des courses, un premier cas venu d’ailleurs et qui n’a pas respecté les consignes. Là, le gouvernement a ouvert les yeux et, en moins de deux, conseil extraordinaire des ministres, mise en quarantaine obligatoire, etc. Parlons maintenant de la mise en quarantaine obligatoire. Des hôtels ont été réquisitionnés à coup de milliards de francs CFA pour mettre tous ceux qui arrivent en quarantaine. Jusque-là, c’est de bonnes mesures. Mais pourquoi garde-t-on toujours l’aéroport ouvert ? Le gouvernement a sorti l’argument, plutôt ridicule, de vouloir permettre aux béninois de l’extérieur de rentrer chez eux et aussi de permettre l’arrivée du matériel médical commandé. L’Italie a fermé ses frontières et pourtant le matériel médical y entre, les médecins cubains, chinois et russes y sont entrés pour les aider ; alors que le gouvernement du Bénin change d’arguments pour justifier son laxisme et son manque d’anticipation. Bref, allons droit au but.

Manque d’anticipation et de réactivité

Le nombre de cas au bénin est passé à 26 avec un décès et 5 guéris. D’un autre côté, le président de la république, Patrice Talon, s’est adressé à la nation et a clairement et plusieurs fois indiqué que « la menace est réelle » et que « l’heure est grave ». Cette dernière expression du président a fait prendre conscience à la population qui s’attendait à des mesures plutôt radicales pour contrer la maladie. Mais face à la nonchalance des autorités, la population aussi a, semble-t-il, lâché du lest. Tenez, comment comprendre que la plupart des cas confirmés de coronavirus soient importés et que l’aéroport soit toujours ouvert à tous, même aux personnes en transit alors que presque tous les autres pays ont fini par fermer les leurs?

L’anticipation est une des plus grandes qualités d’un leader, mais les dirigeants du Bénin semblent ne pas en disposer ou ne veulent simplement pas être prudents. Aussi, le cas de décès sur le territoire dénote de la magnanimité dont font preuve les services affectés à la lutte. Selon le médecin qui a traité le cas, malgré ses appels, ces services n’ont répondu que 48 heures plus tard. Le Bénin s’amuse avec la pandémie du Coronavirus et la population risque de payer cher la « bêtise » de leurs dirigeants. Il est clair et presqu’évident que si rien n’est fait pour réveiller les autorités de leur sommeil, elles laisseraient le pire arriver avant de savoir qu’il fallait agir par anticipation. Enfin, il faut retenir que la lutte contre le Coronavirus au Bénin est encore à une étape embryonnaire pendant que partout dans le monde les autres voient loin.