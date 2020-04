Bénin: ce que Komi Koutché pense de la confiscation de ses biens

Après avoir instruit ses avocats de faire appel de la décision de sa condamnation à 20 ans de prison, Komi Koutché, ancien ministre des finance de l’ancien président, Boni Yayi, a fait une sortie médiatique ce mercredi 22 avril 2020. Dans sa déclaration, Komi Koutché est revenu sur le verdict de la Cour, notamment la confiscation de ses biens.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a ordonné la confiscation au profit de l’Etat béninois de tous les avoirs en banque de Komi Koutché ouverts dans les livres de Boa-Bénin et de Bsic, contenant un montant total d’environ 15 millions FCFA et le Dépôt à terme d’une somme de 90 millions en compte à la Bibe Finance and security. La sentence ordonne également la saisie des biens immobiliers de l’ancien directeur général du Fnm, au nombre de 13 sis à Cotonou, Abomey-Calavi et Bantè. Le même verdict indique que les produits issus de la réalisation par voie régulière de ses biens immeubles seront versés au Trésor public.

Selon Komi Koutché, même les biens qu’il avait déjà avant de commencer par exercer dans la fonction publique ont été confisqués. « Je ne suis pas surpris simplement parce qu’avant même l’audit du fonds national, avec l’aide de proches, tous mes biens avait déjà été inventoriés », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube. Pour lui, « le mot d’ordre, c’est de bannir définitivement Komi Koutché de la terre Bénin ».