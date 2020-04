Bénin: Angélique Kidjo s’implique dans la lutte contre la covid-19

En réponse à la pandémie du coronavirus au Bénin, la Fondation Batonga de la célèbre chanteuse béninoise, Angélique Kidjo, a mis en place un plan de prévention et d’atténuation avec ses équipes sur le terrain, afin d’assurer le bien-être et la sécurité de certaines communautés. La sensibilisation et la fabrication des gels hydroalcooliques sont, entre autres, des apports de ladite fondation dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Bénin.

Aujourd’hui, le Bénin compte 54 cas positifs au coronavirus, 27 guéris et un décès. Port de masques obligatoire, cordon sanitaire imposé, production et subvention de la chloroquine sont, entre autres, des décisions prises par le gouvernement béninois dans le cadre de sa lutte contre la pandémie du coronavirus. Une lutte à laquelle, la diva Angélique Kidjo a apporté une pierre constructive.

Préoccupée par la progression de cette maladie dans son pays natal, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo a volé à la rescousse de plusieurs communautés béninoises à travers sa fondation. The Batonga Foundation a mis en place un plan de riposte stratégique contre la covid-19 au Bénin. Elle s’évertue à la sensibilisation via la radio, et affiches… des personnes dans les 15 communautés où elle intervient au Bénin. « Lorsque vous toussez ou éternuez, n’oubliez pas de couvrir votre bouche et le nez avec un mouchoir et mettez vos tissus usagés dans un panier de déchets. Si vous n’avez pas de mouchoir, toussez ou éternuez dans votre manche supérieure, pas vos mains (comme le démontrent les mentors de Batonga sur ces photos). N’oubliez pas de vous laver les mains après avoir toussé ou éternué ! », informe la fondation.

Parallèlement, les femmes d’affaires Batonga s’intensifient pour produire du savon anti-bactérien, bien nécessaire pour leurs communautés et organisent également des formations pour d’autres femmes locales pour créer leur propre entreprise de fabrication de savon, afin de lutter ensemble contre la propagation de la pandémie du coronavirus.