Barça : « Messi prolongera et je récupérerai Neymar sans hésiter »

A un an des prochaines élections présidentielles au Barça, les potentiels candidats dévoilent déjà leur projet de société. Pour l’ancien président des Blaugranas, Joan Laporta, son premier objectif, s’il est élu, sera de prolonger Lionel Messi et de faire revenir Neymar en Catalogne.

Considéré comme l’un des plus grands présidents de l’histoire du Barça, Joan Laporta n’exclut plus la possibilité de revenir aux affaires. Alors que les élections présidentielles au FC Barcelone débuteront dans le courant de 2021, l’ancien dirigeant entretient toujours le mystère sur sa candidature aux prochaines joutes électorales. Cependant, il a indiqué dans des déclarations à ‘Deportes Cuatro’, qu’il y travaille et qu’il a « un projet d’avenir » pour le club. Laporta a confié être en train de réunir « un groupe de personnes » de confiance, « professionnels, avec de l’expérience« .

Pour le président du Barça entre 2003 et 2010, son premier défi s’il est élu, serait de redonner confiance aux joueurs, dont Lionel Messi, qui est depuis quelques mois très peiné par les prestations en dents de scie de son équipe. « C’est enthousiasmant de gérer cette période, je me vois gagner avec eux la Ligue des Champions et la Liga », a affirmé Laporta.

Sur l’avenir de Leo Messi, Laporta a déclaré qu’il n’aura « pas de problèmes » pour prolonger l’Argentin, même s’il comprend qu’il soit frustré par la mauvaise passe que traverse le club. « Si j’étais joueur du Barça, je ne serais pas content non plus », a affirmé Laporta, avant d’évoquer Neymar. « Neymar, je le récupère, sûr », a-t-il dit. Enfin, pour le poste d’entraîneur, Laporta a son candidat. « Xavi ? Bien sûr que c’est possible. Il serait la solution naturelle, il viendra quand il considérera que ce sera le moment« , a conclu l’ancien président du Barça.