Annoncé au Réal, Kylian Mbappé répond aux rumeurs sur l’avenir de sa carrière

Depuis le début du Mercato, Kylian Mbappé est souvent lié au Real Madrid. Le sujet alimente tellement la toile que le footballeur a réagi sur son compte Twitter.

A en croire, le numéro 7 parisien dans un Tweet, ce ne sont que des rumeurs et seul lui peut décider. “Tout le monde parle, mais personne ne sait… Mon équipe me manque.” a t-il publié. Reste à savoir si son message a été assez clair pour mettre fin à toutes les rumeurs.

#TBT

Everyone is talking, but nobody knows…👤

MISS MY TEAM ❤️💙… @PSG_inside pic.twitter.com/OgPHnfXYeZ

— Kylian Mbappé (@KMbappe) April 29, 2020