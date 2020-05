Alex Ferguson tranche sur la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

L’éternelle comparaison entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a encore de beaux jours devant lui. A quelques années de la fin de leurs carrières, les deux superstars continuent de concentrer l’attention des acteurs du cuir rond autour d’eux. Ancien entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson n’a pas non plus échappé à la question.

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Le débat qui met aux prises deux des meilleurs joueurs de l’histoire semble interminable. Il y a les pro et les anti. Il y a ceux qui admirent le génie argentin et ceux qui adulent la machine portugaise. Les uns défendent le timide catalan, d’autres préfèrent l’egocentrique turinois.

Entre Messi et Ronaldo, il y a un monde, une pluie de trophées collectifs et individuels, des millions de fans et surtout des statistiques ahurissantes. Chaque saison, les deux prodiges brisent de nouveaux records et rares sont les semaines sans que l’un ou l’autre ne repousse les limites du talent individuel.

Premier témoin de l’ascension de la star portugaise, Sir Alex Ferguson est aussi invité à trancher sur la rivalité entre ces deux légendes. Pour le manager écossais, Messi est un bon joueur mais seulement fait pour le jeu barcelonais. « Messi est un joueur très bon mais Barcelone est bien meilleur que la Pulga (Messi). Ronaldinho Gaucho est devenu une star à Barcelone et aujourd’hui, il n’est rien sans Barcelone.

Leo Messi est devenu une star à Barcelone, mais quand il se rend en Argentine, il devient joueur aléatoire », a expliqué l’ancien coach des Red Devils au cours d’un entretien accordé aux médias anglais. A l’en croire, le Barça joue pour ses attaquants. « Ce que Messi fait pour Barcelone, Suarez est capable de le faire. Suarez et Messi ne sont pas en forme, Philippe Coutinho remportera le match pour le Barcelone ! », a-t-il ajouté.

Mais contrairement à Messi où chaque club peut en avoir un, poursuit le technicien anglais, Cristiano Ronaldo est unique. Le maître tacticien écossais qui avait coaché le Portugais entre 2003 et 2009 pense que son protégé sera toujours au sommet quelque soit le club où il a décidé de déposer ses valises.

« CR7 est devenu une star à Man United, quand il est parti, le Monde le remarquait toujours. Ce que Ronaldo a fait à Madrid, personne d’autre ne sera capable de le faire. Vous voyez que le Real Madrid se bat sans Ronaldo », dit-il admiratif. « CR7 est bon!…Alors que Messi peut facilement être remplacé par Suarez ou même par Salah tant que Barcelone maintient le jeu pour jouer », a-t-il conclu.