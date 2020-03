Vie associative: le gouvernement des jeunes du Bénin dissout

L’association « le gouvernement des jeunes du Bénin » n’existe plus. Elle a été dissoute à l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 08 mars 2020 tenue dans l’amphi Téléthon de l’Université d’Abomey-Calavi sur décision de la majorité des membres.

L’association le gouvernement des jeunes du Bénin a été dissoute à l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 08 mars 2020 tenue dans l’amphi Téléthon de l’Université d’Abomey-Calavi, par la majorité des 4/5 de ses membres à jour, présents et représentés. C’est par un message adressé à la jeunesse béninoise et aux partenaires de l’association par l’ex-président, Monsieur Constantin AMOUSSOU, que l’information a été rendue publique. Dans ledit message, Constantin Amoussou rappelle que, de fait, tous les organes, structures sous tutelle et démembrements du Gouvernement des Jeunes du Bénin sur l’ensemble du territoire national ainsi que nos représentations diplomatiques sur les cinq (05) continents sont dépourvus désormais de toute existence légale et leurs titulaires dessaisis de leurs fonctions et attributions.

A Lire aussi Bénin – Prison civile de Cotonou: les prisonniers politiques gratifiés d’une série de visites

Né en novembre 2016, le Gouvernement des Jeunes du Bénin s’était assigné plusieurs missions, au nombre desquelles, la préparation des personnes des deux sexes, de nationalité béninoise, âgées de moins de quarante ans, à assurer la relève sur les plans politique, social et économique, par l’acquisition du savoir-faire et du savoir-être indispensables à l’assomption des responsabilités auxquelles les formations et l’engagement pourraient conduire. « Quarante (40) mois après, nous prenons acte de nos succès et de nos échecs, et exprimons notre reconnaissance aux compatriotes et aux personnes de toutes autres nationalités ayant cru en notre projet, et nous ayant soutenus. », lit-on dans le message. « Je voudrais rassurer les uns et les autres, qu’à titre personnel, mon engagement pour cette cause demeure, et je reste disposé à soutenir les efforts des autres organisations de jeunesse et des personnes physiques qui me requerront dans les limites de mes capacités d’intervention. », a martelé Constatin Amoussou.