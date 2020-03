USA-Investiture démocrate: deux nouveaux candidats jettent l’éponge

L’ancien maire de South Bend et candidat à l’investiture démocrate, Pete Buttigieg, s’est retiré des primaires démocrates après son échec dans l’Etat de Caroline du sud.

Le candidat à l’investiture démocrate, Pete Buttigieg, a jeté l’éponge dans la course à la Maison Blanche. L’annonce fait suite à son échec en Caroline du sud. Après sa première victoire dans l’Iowa, l’ex-maire de 38 ans n’est plus arrivé à enchaîner devant les expérimentés tels que Bernie Sanders et Joe Biden. «Notre objectif a toujours été d’aider à rassembler les Américains pour battre Donald Trump. Nous devons donc reconnaître qu’à ce stade de la course, la meilleure façon de rester fidèle à cet objectif est de se retirer et d’aider à rassembler notre parti et notre pays», a-t-il indiqué.

Etats-Unis: Joe Biden remporte la primaire de Caroline du sud loin devant Bernie Sanders

Cette défection coïncide avec celle du milliardaire Tom Steyer qui a également annoncé son retrait de la course à l’investiture après être arrivé troisième en Caroline du sud. Désormais, les candidats tels que le sénateur Sanders, l’ex-vice-président Biden, le milliardaire Mike Bloomberg et Elizabeth Warren continuent la course à l’investiture du parti. Ce mardi, plusieurs Etats voteront pour le « Super Tuesday« , une étape décisive de ce long processus. En novembre prochain, les américains seront aux urnes pour élire leur nouveau président.