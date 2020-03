Togo: l’ANC de Jean-Pierre Fabre exige la reprise de la présidentielle du 22 février

Au Togo, la page de la présidentielle n’est pas définitivement tournée. L’Alliance nationale pour le changement de Jean-Pierre Fabre a demandé, ce mardi 10 mars, l’annulation du scrutin et sa reprise dans des conditions de transparence et d’équité.

A travers un communiqué livré par le directeur de campagne de Jean-Pierre Fabre, l’Alliance nationale pour le changement (ANC) a une nouvelle fois rejeté les résultats de la présidentielle, appelant à l’annulation pure et simple du scrutin. En effet, le parti de Jean-Pierre Fabre dit constater des écarts injustifiés entre les résultats proclamés par la commission électorale nationale indépendante et ceux de la cour constitutionnelle. Il soutient qu’une comparaison desdits résultats montrent clairement que les données ont été modifiées et que les « chiffres provenant des procès-verbaux des bureaux de vote, collectés par l’ANC, ne correspondent en rien aux publications fallacieuses de la CENI et de la Cour Constitutionnelle« .

« Les chiffres définitifs de l’élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo, publiés le mardi 3 mars 2020, par la Cour Constitutionnelle, confirment le caractère frauduleux et factice, fantaisiste et farfelu des résultats de ce scrutin qui, de surcroît, donnent lieu à deux décisions rendues illégalement par la cour constitutionnelle« , écrit le parti.

Face à cette situation, le leader de l’ANC n’y voit qu’une seule voie d’éviter la crise et restaurer le choix du peuple: « l’annulation pure et simple de ce scrutin et sa reprise dans des conditions de transparence et d’équité conformes aux normes et pratiques internationales ». La formation politique arrivée troisième du scrutin n’exclut pas de saisir les organisations sous-régionales dont la cour de Justice de la Cédéao pour faire constater les graves violations des droits de l’homme et des peuples que constitue l’organisation de l’élection présidentielle du 22 février 2020, au regard des textes du pays et des instruments internationaux.

Selon les résultats définitifs, le président Faure Gnassingbé a été réélu pour un quatrième mandat avec plus de 70% des voix, devant Agbéyomé Kodjo et Jean-Pierre Fabre, respectivement 2è et 3è de la présidentielle.