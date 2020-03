Scrutin communal au Bénin : des sueurs froides à des partis politiques à la Céna

Des partis politiques ayant franchi, mercredi 11 mars dernier, le portail de l’instance en charge des scrutins au Bénin, soufflent le chaud et le froid pour obtenir leur récépissé en vue de se positionner pour la suite du processus électoral.

Au nombre des 9 partis politiques ayant déposé leurs dossiers de candidatures pour le renouvellement des conseils communaux sur l’ensemble du territoire national, trois peuvent se targuer d’avoir passé avec succès la première étape. Il s’agit de l’Union progressiste, du Bloc républicain et du parti Force cauris pour un Bénin émergent. Quant à Moele-Bénin, la vérification de ses pièces est très avancée et donc le parti pourrait s’ajouter aux trois autres dans les prochaines heures, renseignent nos recoupements. Pendant ce temps, d’autres formations politiques tâtonnent et naviguent à vue.

D’ailleurs, selon le Président de la Commission électorale nationale autonome, le Bloc républicain, l’Union progressiste, les Forces cauris pour un Bénin émergent et Moele-Bénin, semblaient avoir des dossiers aux normes puisque les représentants de ces partis ont attendu et suivi la vérification du contenu de leurs dossiers contrairement aux autres qui étaient quasi-absents.

MPL : de l’amateurisme et l’impréparation

Le Mouvement populaire pour la libération (MPL) de Sabi Sira Korogoné ne sera pas dans le starting-block du 17 mai prochain. Son dossier a été recalé par la commission en charge du scrutin dans l’après-midi de ce vendredi 13 mars. Il lui est reproché d’avoir déclaré ‘’un nombre de candidats supérieur à ce qui est prévu par la loi’’. En effet au lieu de 3630 dossiers de candidature, le parti en a déclaré 3682. Toute chose qui lui a valu son rejet pur et simple de la course électorale. Cependant, ça frise l’amateurisme, l’improvisation et l’impréparation dont a fait montre le parti de Korogoné dans la constitution des dossiers de candidatures et prouve à satiété que la formation née, il y a quelques mois seulement, a du chemin à parcourir. D’ailleurs, la veille, jeudi 12 mars, des informations avaient fuité annonçant le rejet du dossier de MPL mais d’aucuns ont tôt fait d’assimiler à une campagne de déstabilisation. Pendant que des partis politiques ont éprouvé assez de difficultés pour réunir 3630 dossiers, Korogoné et ses hommes sont allés bien au-delà en méconnaissance des textes électoraux.

Quid de l’Udbn, Prd, Per, Fcdb ?

Au plus tard dans cinq jours, on connaîtra les différents partis qui vont concourir dans le cadre du scrutin communal projeté pour le 17 mai prochain ou du moins ceux qui passeront à la deuxième étape du processus. Si UP, BR et FCBE peuvent se frotter les mains d’avoir passé avec brio la première étape du processus électoral, les partis politiques cités supra continuent de se frotter les sourcils, partagés entre lassitude et désespoir. Et pourtant, la Commission électorale a été claire au cours d’une séance initiée avec les responsables des partis politiques. Aucune faute mineure ne sera tolérée et le parti de Sabi Sira Korogoné l’a appris à ses dépens.

Pour l’heure, les partis politiques tels que l’Udbn, Prd, Per, Fcdb et Moele-Bénin attendent avec impatience, angoisse et suspense, sans un mot.