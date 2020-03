SBEE: les abonnés peuvent se réapprovisionner en électricité avec Moov Money

Le gouvernement béninois a lancé ce jeudi 05 mars 2020, en collaboration avec Moov Bénin, le début des travaux du Projet de Restructuration et d’Extension du Réseau de la SBEE dans la commune d’Abomey-Calavi et le département de l’Atlantique (PRERA). La cérémonie s’est déroulée à la Direction Régionale Atlantique de la SBEE à Akassato.

Dans le but d’améliorer l’énergie électrice au Bénin, le projet de Restructuration et d’Extension du Réseau de la SBEE dans la commune d’Abomey-Calavi et le département de l’Atlantique (PRERA) est entré dans sa phase active, ce jeudi. Le lancement officiel des travaux a été fait par le Ministre de l’Énergie, Monsieur Dona Jean-Claude Houssou, en présence du Maire d’Abomey-Calavi, Monsieur Georges BADA, des représentants de l’Agence Française de Développement, de l’Union Européenne, du Chargé de Mission Spécial du Président de la République, Monsieur Zul Kilf SALAMI, des représentants des associations de consommateurs.

A travers ce projet, les clients du réseau de téléphonie mobile Moov Bénin peuvent désormais se réapprovisionner en électricité en utilisant les services de Moov Money.

Pour le Ministre Dona Jean-Claude Houssou, la commune d’Abomey-Calavi a grandi plus vite que les infrastructures électriques modernes. A l’en croire, la population augmente sans que les infrastructures ne suivent cette évolution. Ce qui explique des baisses de tension, de réseau, etc, dues à des surcharges et d’autres éléments techniques. Selon lui, à la fin des travaux de ce projet, toutes ces difficultés et souffrances rencontrées par les concitoyens seront conjuguées au passé.

Quid du PRERA

Le projet de Restructuration et d’Extension du Réseau de la SBEE dans la commune d’Abomey-Calavi et de le département de l’Atlantique (PRERA), d’un coût global de 65,3 millions d’euros, soit 41,65 milliards de FCFA, est financé par l’Agence Française de Développement, l’Union Européenne, la Banque Européenne d’Investissement et la SBEE. Il vise à assurer, à l’horizon de 2040, une alimentation satisfaisante d’Abomey-Calavi tant du point de vue de couverture que de la qualité de service, de la fiabilité et de la sécurité des installations. Il pourra également développer de façon significative l’électrification Rurale du département de l’Atlantique et éventuellement dans la zone périphérique afin de desservir plus de ménages et favoriser les activités socio-économiques avec une garantie accrue de qualité.

Ce projet, visant à améliorer l’accès à l’électricité dans la commune d’Abomey-Calavi et basé sur un réseau de distribution renforcée, est une intervention importante tant sur le plan urbanistique qu’économique. Il permettra à environ 33.000 nouveaux ménages d’avoir accès à l’électricité et favoriser le développement des services et des PME qui, à leur tour, créeront des emplois et des perspectives économiques plus prometteuses. Il s’agira précisément de 9800 ménages dans 81 nouvelles localités rurales, dont une localité lacustre, qui auront accès à l’électricité.