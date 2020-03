Réponse de Meghan et Harry à Donald Trump qui refuse de payer pour leur sécurité aux USA

Voulant débuter une nouvelle vie loin de la famille royale britannique, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de poser définitivement leurs valises à Los Angeles, après quelques temps passés au Canada. Mais le patron des lieux, le Président Donald Trump, n’est pas allé par quatre chemins, à travers un tweet, pour assurer au couple que les Etats-Unis ne débourseraient aucun centime pour payer leur sécurité. Alors que ces derniers ne lui avaient rien demandé, ils lui ont alors adressé une réponse sèche.

Retour aux sources, diraient certains à l’endroit de Meghan Markle, née en Californie, et qui vient de s’installer à Los Angeles, juste à temps pour le confinement dans lequel l’Etat a été placé, avec Harry, son époux, et leur fils, Archie, après une virée au Canada. Alors que cette arrivée au pays de l’Uncle Sam fait des vagues dans la presse et dans les rangs de leurs fans, Donald Trump, le président Américain, s’est empressé d’annoncer sur Twitter qu’il ne comptait payer pour leur sécurité.

« Je suis un grand ami et admirateur de la Reine et du Royaume-Uni. Il a été signalé que Harry et Meghan, qui ont quitté le Royaume, résideraient de façon permanente au Canada. Maintenant qu’ils ont quitté le Canada pour les États-Unis, les États-Unis ne paieront pas pour leur sécurité. Ils doivent payer! »

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Alors que leur nouvelle vie loin de la famille royale prendra officiellement effet à compter du mardi 31 mars 2020, le couple de Sussex dit ne rien demander au président Américain. Selon Closer Mag, une source proche de Meghan Markle et du prince Harry affirme à la journaliste Rebecca English, qu’il n’a jamais été question pour eux de demander aux Etats-Unis de payer quoi que ce soit pour eux. « Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention de demander au gouvernement américain des ressources de sécurité. Des dispositions de sécurité financées par des fonds privés ont été prises« .