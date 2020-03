Prince Charles testé positif au covid-19? Buckingham Palace réagit

Le prince Charles, père du prince Harry, présenterait des symptômes bénins du coronavirus et il travaille à domicile, alors que sa femme Camilla, la duchesse de Cornouailles, a donné des résultats négatifs. « Le prince de Galles a été testé positif pour le coronavirus. Il présente des symptômes bénins mais reste en bonne santé et a travaillé comme d’habitude à domicile ces derniers jours », informe un communiqué cité par instyle.

La même source rapporte qu’ils ne savaient pas où il avait attrapé le virus : « il n’est pas possible de déterminer de qui le prince a attrapé le virus en raison du nombre élevé d’engagements qu’il a effectués dans son rôle public au cours des dernières semaines ».

Buckingham Palace update:

“Her Majesty The Queen remains in good health. The Queen last saw The Prince of Wales briefly after the investiture on the morning of 12th March and is following all the appropriate advice with regard to her welfare. We will not be commenting further.”

— Omid Scobie (@scobie) March 25, 2020