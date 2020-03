Premier League : décès de la légende de Cardiff Peter Whittingham

Deuil dans le rang du football. L’ancien international anglais, Peter Whittingham, est décédé ce jeudi. L’ancien meneur de jeu anglais d’Aston Villa, mais surtout Cardiff City, retraité depuis 2018, avait fait une chute accidentelle dans les escaliers d’un pub de Barry (pays de Galles) le 7 mars dernier, récoltant une grave blessure à la tête. Hospitalisé depuis, l’homme a tiré sa révérence ce jeudi.

« C’est avec une immense tristesse que nous devons vous annoncer le décès de Peter Whittingham à l’âge de 35 ans. Nous avons le cœur brisé », a annoncé le club de Cardiff dans un communiqué. « La perte de Peter sera douloureusement ressentie par notre ville, supporteurs et tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. On t’aime Pete et ta mémoire sera éternellement avec nous », précise le communiqué.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.

The loss of Peter will be painfully felt by our city, supporters and indeed all who ever had the pleasure of knowing him. We love you Pete and your memory will eternally stay with us.

