Parade de la couleur: vers l’annulation de l’événement le plus royal de l’année?

La pièce maîtresse de la saison des festivités de Londres a généralement lieu début de juin, lorsque le pays honore l’ anniversaire de la reine Elizabeth avec la fête annuelle. Mais avec le coronavirus, l’événement le plus royal de l’année pourrait être annulé.

Les événements royaux à venir étant reportés ou annulés tous ensemble en raison des préoccupations croissantes de contenir la propagation de l’épidémie de coronavirus, une grande question demeure: la parade de la couleur aura-t-elle toujours lieu? À l’approche de la plus grande célébration royale de la saison, les responsables du palais prennent toujours tout en considération, consultant le gouvernement britannique sur la façon de procéder.

Mardi, le palais de Buckingham a publié une déclaration concernant les modifications apportées au journal de la reine Elizabeth , y compris l’ annulation de toutes les garden-parties à venir et des détails sur la poursuite ou non de Trooping the Color. « De nouvelles annonces sur Trooping the Colour, le 75e anniversaire du jour de la victoire et la visite d’État de l’empereur et de l’impératrice du Japon seront faites en temps voulu, en consultation avec le gouvernement », indique le communiqué .

Pour rappel, le grand défilé militaire est une déclaration nationale d’apparat pour célébrer l’anniversaire officiel de chaque monarque britannique, bien que la date de naissance réelle de Sa Majesté soit le 21 avril. La famille royale se révèle généralement en pleine force avec les hommes vêtus de médailles et de ceintures militaires et les femmes en fascinateurs pour le grand jour, y compris le prince William , Kate Middleton , le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornwall.

Les voleurs de scènes Prince George, 6 ans, la princesse Charlotte, 4 ans, ainsi que leur prince Louis, âgé de presque 2 ans, seront également de la partie alors que la famille royale fera sa grande apparition sur le balcon du palais de Buckingham. Meghan Markle et le prince Harry étaient toujours attendus malgré leur retrait des fonctions royales le 31 mars.