[Opinion] Conseil des ministres covid-19: deception…

En parcourant les 11 points issus du communiqué final du conseil extraordinaire des ministres sur la gestion de la pandémie du coronavirus par l’Etat béninois, personnellement, on est déçu.

Déçu, au regard de ce qu’on voit à l’extérieur à cause de ce virus. On aimerait des mesures fortes pour mieux protéger les concitoyens. Le virus étant déjà sur le territoire, le #labotiti a du mal à comprendre certaines décisions du gouvernement.

On parle de « limitation d’entrées et sorties via les frontières terrestres. C’est ambiguë et ça ressemble à du charabia. On parle de restrictions de délivrance de visas. Ça c’est du vrai charabia. Ailleurs c’est suspension. Aucune ambassade chez nous ne délivrera de visas pour aller chez eux et nous on parle de restrictions.

On parle de mise en quarantaine des personnes venues par voies aériennes dans des hôtels réquisitionnés pour la circonstance. Ça veut dire que l’aéroport est toujours fonctionnel. Le burkinabé de 49 ans est venu par voie aérienne. Juste un rappel. La période d’incubation est de 14 jours. Le vers est déjà dans le fruit. Il sera difficile de contrôler le flux aux frontières terrestres.

Après on parle de suspension des missions à l’extérieur. Qu’est ce qu’on a à foutre. Ça c’est votre deal. Et puis pèlerinage, obsèques, et bla bla bla…j’ai vu aucune trace où on parle des écoles. Et pourtant c’est l’endroit le plus vulnérables.

Certes il ya des consignes de sécurité et d’hygiène à respecter mais c’est bien insuffisant pour endiguer le mal. Le Niger qui n’a pas encore connu de cas déclaré a fermé école. Les frontières ouvertes restent une source indéniable de la contamination malgré les mesures recommandées.

En conclusion, la vie continue comme si de rien n’était, faut juste respecter les consignes sanitaires. Ça reste mon avis mais je suis plutôt déçu.

Thierry Sossou