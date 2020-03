Municipales 2020 en France: les électeurs aux urnes ce dimanche sur fond du coronavirus

Les français se rendent aux urnes ce dimanche 15 mars pour élire leurs conseillers municipaux et des conseils communautaires des intercommunalités. Ce scrutin va se dérouler à deux tours alors que le pays est devenu l’un des foyers européens de l’épidémie du coronavirus.

Emmanuel Macron, Edouard Philippe et le gouvernement français ne comptent pas céder à la panique. Ils ont maintenu les municipales qui se tiendront les dimanches 15 et 22 mars dans toutes les localités françaises. A cet effet, des dispositions et mesures exceptionnelles ont été prises afin que le vote ne contribue à la propagation du covid-19. Il s’agit du Gel hydroalcoolique à profusion, de la désinfection régulière des locaux et du mobilier. On demande également aux électeurs de venir voter avec leurs propres stylos pour éviter de toucher à ceux des isoloirs et de garder une distance raisonnable avec les autres électeurs.

France – Coronavirus: le bilan grimpe à 16 morts, une deuxième députée testée positive

Si ces mesures semblent convaincre certains français, d’autres, surtout les personnes âgées pourraient hésiter à se déplacer dans un lieu public. A ce sujet, le chef de l’Elysée a évacué les doutes. « J’ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, rien ne s’oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes », insiste-il.

Au même moment, la France est entrée officiellement au stade 3 de l’épidémie de coronavirus ce samedi, en passant la barre des 4.500 cas confirmés et 91 morts. Ce qui contraint le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture de tous les commerces non essentiels : cafés, restaurants et cinémas.

Ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 (07H00 GMT) un peu partout en France pour le premier tour de ce scrutin local. Les électeurs se manifestent déjà pour accomplir leurs devoirs civiques selon les premiers constats des médias locaux.