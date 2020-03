Megxit: Meghan Markle et le prince Harry pourraient conserver leurs titres

Meghan Markle et le prince Harry prévoient de conserver leurs titres sans utiliser «Leurs Altesses Royales».

Ce lundi 30 mars 2020, Meghan et Harry quittent définitivement leurs fonctions royales. Mais ils seront toujours appelés le duc et la duchesse de Sussex. Selon l’accord conclu entre la reine Elizabeth II et le couple en janvier, Meghan et Harry conserveront toujours leurs titres, mais ne les utiliseront plus car ils se retirent officiellement de la famille royale le 31 mars. «Le duc et la duchesse de Sussex restent membres de la famille royale et restent ainsi nommés et titrés. Comme expliqué dans l’annonce de janvier, à partir du printemps, ils conserveront officiellement leurs titres de «Son Altesse Royale» mais n’utiliseront plus activement leurs «RHS», a expliqué un porte-parole des Sussex dans un communiqué publié ce lundi par le palais de Buckingham.

A ce titre, les parents du royal baby Archie, Meghan et Harry, continueront d’être connus sous le nom de duc et duchesse de Sussex, ainsi que par leurs titres de comte et comtesse de Dumbarton et de baron et baronne Kilkeel. «En tant que petit-fils de Sa Majesté et deuxième fils du prince de Galles, le prince Harry, le duc de Sussex, reste sixième en ligne avec le trône de la monarchie britannique. L’ordre de priorité est inchangé », a poursuivi le communiqué.

Le couple a partagé ce lundi 30 mars sa dernière publication sur leur page Instagram @SussexRoyal commune, un jour avant la fin officielle de leurs fonctions de membres seniors de la famille royale. La même source a annoncé que Meghan et Harry « passeront les prochains mois à se concentrer sur leur famille et à continuer de faire ce qu’ils peuvent, en toute sécurité et en privé, pour soutenir et travailler avec leurs engagements caritatifs préexistants tout en développant leur future organisation à but non lucratif.