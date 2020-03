Megxit: Meghan Markle et le prince Harry embauchent Bill et Melinda Gates

Meghan Markle et le prince Harry embauchent Bill et Melinda Gates pour recruter leur nouvel employé à but non lucratif.

Meghan Markle et le prince Harry vivent désormais aux États-Unis pour gérer leur nouvelle organisation à but non lucratif . Le duc et la duchesse de Sussex se sont tournés vers la Fondation Bill & Melinda Gates pour sélectionner la femme qui les aidera à forger leur nouvelle œuvre caritative en dehors du domaine royal.

Le média américain people rapporte que Catherine St-Laurent a commencé à travailler pour la Fondation Bill & Melinda Gates en 2011. Il pourrait bien s’agir de Catherine St-Laurent. Elle est devenue directrice des communications puis directrice de la marque et des initiatives spéciales pour Pivotal Ventures – une société d’investissement et d’incubation créée par Melinda Gates. Elle a dirigé des programmes qui ont aidé à faire avancer les progrès pour les femmes et les familles, des domaines qui correspondent à une grande partie de ce sur quoi Harry et Meghan voudront se concentrer lors de la finalisation de leurs nouvelles initiatives.

Une nouvelle collaboratrice pour Meghan et Harry

Pour rappel, dans un courriel rendu public lors de son départ de Pivotal Ventures, St-Laurent a dit au revoir et a parlé de son nouveau travail aux côtés des Sussex, qui viennent d’emménager à LA avec bébé Archie, 10 mois. «Après près de 9 ans aux côtés de Melinda et de la Fondation Gates et des équipes de Pivotal Ventures, je passe à autre chose chapitre et je voulais être sûr de partager mes coordonnées afin que nous puissions rester en contact. « a t-elle annoncé. Elle s’explique: «à partir de la semaine prochaine, je serai chef de cabinet et directeur exécutif de la nouvelle entreprise à but non lucratif pour Meghan M et Harry. Ils entament eux-mêmes un nouveau chapitre et je suis ravi de pouvoir jouer un rôle de soutien dans la réalisation de leur vision et leur permettre d’avoir un impact sur les questions qui comptent le plus pour eux. ».

Défenseur des droits des femmes et des filles et passionnée de yoga, de voyages et de spinning., elle a des points en commun avec Meghan Markle, 38 ans. En attendant sa prise de fonction, Meghan et Harry ont entrepris des réunions dans le cadre de leur travail en cours pour établir leur nouveau activité à bu non lucratif – dont les détails devraient être partagés plus tard dans l’année.