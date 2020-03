Megxit: Meghan Markle et Harry tentent la réconciliation avec William et Kate

Meghan et Harry tentent de se rapprocher de William et Kate, malgré la distance qui les sépare.

Sur leur compte officiel Instagram, Meghan et Harry ont fait la promotion d’organisations pour venir en aide aux personnes en isolement contre l’épidémie du coronavirus. Il s’agit par exemple de la plateforme « Give us a shout », lancée en mai 2019… avec Kate Middleton et le prince William. « Avec une évolution constante de l’étendue du coronavirus, nous devons tous nous adapter à cette nouvelle réalité et aux sentiments qu’elle implique », ont écrit Harry et Meghan sur leur compte Instagram. « Mais, voilà la bonne nouvelle (…) : oui, il y a de l’isolement et de la distance physique, mais il ne doit pas y avoir forcément de la solitude. ».

La même publication met en exergue « Give us a shout » ou « Shout » qui propose un service téléphonique gratuit pour venir en aide aux personnes isolées ou en grande difficulté sociale. Selon le duc et la duchesse de Sussex, ces organisations ont été lancées avec Kate Middleton et le prince William en mai 2019. « Catherine et moi, Harry et Meghan ne pourrions pas être plus fiers de ce que ‘Give Us a Shout’ a accompli », avait tweeté le duc de Cambridge en novembre dernier, quelques mois après le déploiement de la plateforme de crise.

Malgré leur retrait officielle de la famille royale, Meghan et Harry sont toujours engagés pour les causes nobles.