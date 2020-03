Megxit: Meghan Markle et Harry quittent définitivement Canada pour Los Angeles?

La duchesse Meghan Markle et le prince Harry vont -ils quitter définitivement le Canada ? En attendant l’officialisation du Megxit, le couple est annoncé à Los Angeles.

Le Megxit approche à grands pas et le prince Harry et son épouse Meghan Markle semblent impatients. Selon une source proche, citée par Closer, le couple compte toujours passer une partie de l’année en Amérique du Nord, au Canada et en Californie. Mais ils devront attendre le 31 mars 2020 pour quitter officiellement la famille royale britannique, et ainsi leurs titres royaux. Loin des palais de Buckingham et Kensington et des médias britanniques, le duc et la duchesse de Sussex s’apprêtent à passer du temps dans la Cité des Anges – ville d’où est originaire Meghan Markle – pendant l’été qui arrive.

A en croire le média, cette nouvelle vie est ce à quoi le prince Harry et Meghan Markle aspirent depuis longtemps. Une source proche du couple auprès du magazine américain People explique: « C’est ce que Meghan et Harry ont toujours voulu, créer leur propre vie ». « Ils vont ressentir comme un immense soulagement de sortir de l’Angleterre et de suivre leur propre chemin », va t-elle préciser. Pour rappel, Meghan Markle a grandi à Los Angeles, et sa mère Doria Ragland y vit. Avec ce rapprochement, Mère et fille seront désormais très proches, et Doria Ragland se plaît à garder son petit-fils Archie dès qu’elle le peut.