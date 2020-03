Megxit: les adieux de Meghan Markle et du prince Harry sur « Sussex Royal »

Meghan Markle et le prince Harry ont partagé leur dernier article Instagram Sussex Royal ce lundi 30 mars 2020. Ce message marque définitivement la fin de leur fonction royale.

Lundi matin, Meghan Markle et le prince Harry ont partagé leur dernier message sur le compte Instagram de Sussex Royal, créé il y a moins d’un an, en avril 2019. «Comme nous pouvons tous le ressentir, le monde en ce moment semble extraordinairement fragile. Pourtant, nous sommes convaincus que chaque être humain a le potentiel et la possibilité de faire une différence. Comme on le voit maintenant à travers le monde, dans nos familles, nos communautés et celles qui sont en première ligne, ensemble, nous pouvons nous élever mutuellement pour réaliser la plénitude de cette promesse », ont introduit le duc et la duchesse de Sussex, qui quittent officiellement leurs fonctions royales. «Même si vous ne nous voyez pas ici, le travail continue», ont-ils poursuivi.

Meghan et Harry ont également remercié la communauté pour le soutien, l’inspiration et l’engagement partagé pour le bien du monde. « Nous sommes impatients de vous reconnecter bientôt… « , ont-ils promis. Alors que Meghan Markle et le prince Harry quittent officiellement leurs fonctions en tant que membres supérieurs de la famille royale, à compter d’aujourd’hui, ils ne partageront plus de messages via la poignée Instagram de Sussex Royal, ni ne mettront à jour leur site Web. Cela dit, « le compte Instagram et le site Web continueront d’exister en ligne dans un avenir prévisible », a déclaré un porte-parole des Sussex, dans un communiqué .

Meghan et Harry passeront, indique le porte-parole, les prochains mois à se concentrer sur leur famille et à continuer de faire ce qu’ils peuvent, en toute sécurité et en privé, pour soutenir et respecter leurs engagements caritatifs préexistants tout en développant leur future organisation à but non lucratif. Actuellement, ils s’auto-isolent à Los Angeles avec bébé Archie.