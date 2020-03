Megxit: la duchesse Meghan Markle revient à l’écran

Il a été révélé jeudi 26 mars 2020 que la duchesse de Sussex avait prêté sa voix au prochain documentaire Disneynature, Elephants, diffusé le 3 avril sur Disney +.

Le premier engagement de l’ancienne star de Suits avec Disney, qui bénéficiera de la collaboration de « Elephants Without Borders » est antérieur à la décision révolutionnaire de Meghan et Harry de démissionner en tant que royals supérieurs . Alors que cette décision entrera en vigueur le 31 mars, le couple royal continue de soutenir les causes qui comptent le plus pour eux. Harry et Meghan se sont rendus dans le pays africain du Botswana en 2017 pour aider le Dr Mike Chase d’Elephants Without Borders, à se rapprocher des éléphants tout en aidant à la conversation.

L’été dernier, Meghan et Harry ont assisté à la première, à Londres, du remake de Disney du Roi Lion. Lors de l’événement de juillet, Harry a eu une brève conversation avec l’ancien PDG de Disney, Bob Iger, qui semblait impliquer la possibilité d’aligner certains travaux futurs pour l’ancienne actrice. « Tu sais qu’elle fait des voix off », peut-on entendre Harry dire dans une vidéo de la rencontre.

Disneynature de Walt Disney Studios produit des documentaires sur la nature, qui sont souvent racontés par des célébrités. Meryl Streep et Morgan Freeman ont toutes deux posé leurs voix pour les projets, dont les bénéfices ont profité aux organisations de conservation et de la faune. Le Dr Jane Goodall, avec qui Harry a une relation étroite, a également fourni la voix off pour le documentaire Born in China en 2017. Et le documentaire Dolne Reef de Natalie Portman Disneynature sera présenté aux côtés d’ Elephants le 3 avril.