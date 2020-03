Megxit: ce fou rire de Meghan Markle et du prince Harry à Buckingham Palace

Meghan Markle et le prince Harry ont partagé, sur leur compte Instagram, des clichés qui dévoilent leur fou rire à Buckingham Palace.

Même si leurs retrouvailles avec le prince William et Kate Middleton, le lundi 9 mars à Westminster, a été quelque peu tendues, le prince Harry et Meghan Markle sont apparus plus décontractés sur deux clichés inédits signés Chris Allerton, et partagés via leur compte Instagram. C’était lors d’une réunion avec des membres du Queen’s Commonwealth Trust – un fonds destiné à soutenir de jeunes patrons d’entreprises ou d’associations -, à Buckingham Palace.

Comme l’indique madame.lefigaro, sur le premier cliché en noir et blanc, Meghan et Harry partagent un fou rire avec l’un de leurs convives. Sur le second, ils posent tout sourire avec les participants. «Nous partageons les coulisses d’une rencontre filmée la semaine dernière pour le @Queens_Commonwealth_Trust (QCT), alors que le duc et la duchesse de Sussex, président et vice-présidente du fonds, ont rencontré de jeunes leaders, peut-on lire en légende du post Instagram. Regardez nos stories pour un éclairage du QCT sur cet échange avec ces individus inspirants et apprenez-en davantage sur le travail incroyable qu’ils accomplissent pour le @Queens_Commonwealth_Trust», peut on lire en légende des photos.

Selon la publication, lors de cette réunion, Harry et son épouse ont abordé avec leurs convives les thèmes de la santé mentale et de l’égalité des chances, ainsi que «l’importance de soutenir les jeunes leaders pour les aider à relever les défis d’aujourd’hui, et amener un changement positif dans le monde».