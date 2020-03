Meghan Markle et Harry: dans les coulisses de leur première journée à Los Angeles

Meghan Markle et le prince Harry ont passé leurs premiers jours à LA. Le déménagement du duc et de la duchesse de Sussex à LA intervient alors qu’ils se préparent à faire leur sortie royale officielle le 31 mars 2020.

Meghan Markle et le prince Harry vivent dans un complexe isolé de Los Angeles depuis qu’ils ont quitté leur domicile sur l’île de Vancouver. Le couple s’est installé avec leur fils Archie, âgé de 10 mois, et adhèrent aux lignes directrices recommandées au milieu de la pandémie de coronavirus.

Ils utilisent leur temps calme à la maison pour trouver des moyens de soutenir les autres, tout en admettant que l’auto-isolement et la distanciation sociale sont «beaucoup à prendre en compte». « Notre bien-être émotionnel est mis à l’épreuve chaque jour, que nous le réalisions ou non, mais nos vies sont généralement remplies de distractions », ont-ils partagé sur Instagram la semaine dernière. «Maintenant, avec une couverture COVID en constante évolution, nous nous adaptons tous à cette nouvelle norme et aux sentiments qui l’accompagnent. »

Ils conserveront leurs titres «HRH»

Au cours des prochaines semaines, Meghan et Harry se sont engagés à partager des informations et des ressources pour aider les communautés à «naviguer dans l’incertitude». Et ils continuent de soutenir la reine Elizabeth et le Commonwealth de l’autre côté de l’étang. Ils ont partagé le message de la Reine aux individus et aux familles à travers le Royaume-Uni, dans lequel elle a dit: « Vous pouvez être assuré que ma famille et moi sommes prêts à jouer notre rôle. »

Harry et Meghan sont en train de préparer leur sortie royale officielle le 31 mars , après quoi ils conserveront officiellement leurs titres «HRH», mais ils ne les utiliseront pas activement. Ils continueront à être connus comme le duc et la duchesse de Sussex. Le prince Harry reste sixième dans la lignée de succession, et le statut du duc et de la duchesse de Sussex dans l’ordre de priorité est inchangé.