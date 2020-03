« Luc Atropko et Bohicon, c’est comme l’arbre et l’écosse »

« Si quelqu’un vous dit que le maire n’est plus ici, dites lui que Atropko et Bohicon, c’est comme l’arbre et l’écosse. Qu’il veuille bien ne pas y mettre son doigt ni sa langue. Que chacun de nous se mette au travail ici et maintenant. Qui veut aller loin, ménage sa monture. J’en appelle à la conscience militante de chacun et de tous. Et nous devons gagner au nom de Dieu ! », a lancé le maire de Bohicon, Luc Atropko, aux candidats UP décidés à conduire leur parti à la victoire.

À tour de rôle, ces candidats ont salué, un à un, cette démarche du maire Luc Atropko. Tout en réaffirmant leur fidélité à l’Union Progressiste, ils ont promis de mouiller le maillot pour faire un carton plein au parti baobab.

Face à la jeunesse progressiste, Luc Atropko a changé un peu le discours, tout en restant dans la logique de gagner ces élections communales. « Vous êtes la relève de demain. À partir de maintenant, vous devez mouiller le maillot. Jusqu’au 17 mai prochain, vous devez travailler, chaque jour, dans les 66 quartiers de Bohicon pour la victoire écrasante de l’UP. Allez dans les coins et recoins pour porter la bonne nouvelle. C’est l’UP qui va contrôler la mairie de Bohicon », a-t-il déclaré sans détours.

Quant aux jeunes, ils sont restés sur la même longueur d’onde et plus que jamais soudés pour amener le baobab à la victoire. Au nom des jeunes, Lucien Guézo, Éric Tindo, Élysée Nassi Kakpo et Fréjus Titiguoety se sont engagés à faire un travail de fourmi sur le terrain, en vue de donner un score sans appel à l’UP dans la commune de Bohicon au soir du dimanche 17 mai 2020.