Liverpool : Jurgen Klopp réagit à la mauvaise passe des Reds

Flamboyant depuis le début de la saison, Liverpool connait, depuis quelques semaines, un coup d’arrêt incroyable. Hier soir face à Chelsea, les Reds ont essuyé leur deuxième revers consécutif. Une situation qui commence à inquiéter Jurgen Klopp.

Mais que se passe-t-il à Liverpool ? Machine infernale d’Europe, les Reds enchaînent, depuis quelques semaines, les contre-performances. En quatre sorties, la bande à Jurgen Klopp n’a enregistré qu’une seule victoire, face à West Ham (3-2), le weekend dernier. Un coup d’arrêt spectaculaire qui a fait sortir Jurgen Klopp de ses gongs.

En conférence de presse après la débâcle de son équipe face aux Blues, le technicien allemand a affiché son inquiétude. « Perdre 2-0, ce n’est pas bon. On a fait trop d’erreurs près du but. C’est le football. Mais j’ai aimé la réaction de l’équipe. C’était un match très intense, les deux équipes couraient comme des dératés. On a eu nos moments et on a eu des occasions. Mais on sait ce que c’est, un match à l’extérieur à Chelsea. Chelsea a tout donné en défense, ça a été un match très physique et on n’a pas réussi à marquer », a analysé Klopp.

Le manager de Liverpool reconnait que son équipe n’est plus aussi sereine qu’avant surtout en défense. « On doit admettre que sur les derniers matchs, on a concédé trop de buts mais dans des situations différentes, donc je ne peux pas vous dire ‘c’est ça ou ça qui cloche’. Je ne suis pas inquiet pour la dynamique, c’est quelque chose que l’on peut récupérer. C’est le foot, on n’a jamais pensé que ce serait toujours facile. Contre Watford on a été mauvais, mais pas ce soir (mardi), donc je ne suis pas inquiet de la prestation. Si on fait des erreurs, on perd », conclut-il.