L’Euro 2020, la Ligue des champions et la Ligue Europa évincées par le Coronavirus

Alors que de nombreux événements ont été annulés ou suspendus à cause de l’épidémie de coronavirus, l’Union européenne de football (UEFA) a proposé mardi le report à l’été 2021 de l’Euro-2020. Initialement prévu en juin-juillet au sein de douze ville-hôtes disséminées sur le Vieux Continent, l’instance a fait un report historique en 60 ans d’existence du tournoi. « La santé des gens impliqués dans le sport est la priorité, tout comme le fait d’éviter de mettre de la pression non-nécessaire sur les autorités publiques qui organisent les rencontres. Le report aidera les compétitions nationales, actuellement suspendues, à être terminées », indique le communiqué de l’institution. Les dates du 11 juin au 11 juillet ont également été confirmées.

