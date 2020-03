Les symptômes du Coronavirus se manifestent de deux différentes façons (Etudes)

Des chercheurs chinois du Binzhou Medical University Hospital ont mis en garde contre de nouveaux symptômes d’infection à coronavirus: problèmes digestifs, notamment diarrhée, anorexie et nausées. Les résultats de leurs études ont été publiés par l’American Journal of Gastroenterology.

Les résultats proviennent d’un examen de 204 personnes infectées dans trois hôpitaux chinois. Selon les chercheurs, 48,5% d’entre eux se plaignaient d’une indigestion, qui se produisait simultanément avec les symptômes des voies respiratoires. Cependant, certaines personnes ne souffraient que de diarrhée et n’avaient ni fièvre ni toux. Il est à noter que le délai entre l’apparition des premiers signes et l’hospitalisation serait significativement plus long chez les patients présentant des symptômes digestifs que chez les autres. La principale plainte dans les troubles gastro-intestinaux est l’anorexie (plus de 80% des cas). Près d’un tiers des patients se plaignaient de diarrhée, 0,8% de nausées et 0,4% de douleurs abdominales. L’indigestion a augmenté avec le développement de la maladie. L’étude a montré que les personnes qui ne souffraient que de troubles respiratoires se rétablissaient plus rapidement: à la fin de l’étude, 60% de ces patients étaient sortis de l’hôpital, contre seulement 34,4% de ceux souffrant d’indigestion.

Selon les études, il existe plusieurs versions de la façon dont le virus peut affecter le tractus gastro-intestinal. Tout d’abord, il ressemble au pathogène de la pneumonie atypique (SRAS), qui se lie à l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2, qui, à son tour, joue un rôle dans le fonctionnement de l’intestin et du cœur. Deuxièmement, cela peut entraîner des processus inflammatoires dans le système digestif. Troisièmement, le virus peut affecter la composition de la flore intestinale – les chercheurs ont collecté des échantillons de selles chez des patients atteints de coronavirus pour tester cette hypothèse. Enfin, le microbiome des poumons et le tractus gastro-intestinal sont étroitement liés (c’est ce que l’on appelle l’axe intestinal-pulmonaire). Des changements dans l’un d’entre eux pourraient entraîner des changements dans l’autre.