Les hommages de Kim Kardashian West à un détenu exécuté en Alabama

Kim Kardashian a tenu à rendre hommage à Nathaniel Woods, un détenu afro-américain exécuté jeudi (5 mars 20) en Alabama malgré ses efforts pour le sauver. « Nate va être exécuté pour un crime qu’un autre a avoué, innocentant Nate. Mon cœur et mes prières vont à Nate et à sa famille et à tous les militants qui ont travaillé sans relâche pour sauver sa vie. RIP Nathaniel Woods », a écrit la star de la télé-réalité, désormais connue pour son activisme en matière de justice criminelle, sur Twitter.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 6, 2020