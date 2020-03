Le Coronavirus devient une pandémie : c’est quoi une « Pandémie » ?

L’Organisation mondiale de la santé a reclassé le Coronavirus de la nature d’épidémie à une pandémie. La maladie se propage dans le monde et les mesures qui sont prises pour la stopper semblent ne pas suffire. Qu’est-ce donc une Pandémie ?

«Nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité et par les niveaux alarmants d’inaction. Nous avons donc estimé que COVID-19 peut être qualifié de pandémie », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mercredi. A quoi doit-on s’attendre donc et quelle est la différence entre une pandémie et une épidémie.

Une pandémie

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d’une nouvelle maladie. Par exemple, une pandémie de grippe survient lorsqu’un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. La grande majorité de la population n’étant pas immunisée contre ce nouveau virus, son impact et sa gravité sont potentiellement plus élevés que dans le cas d’un virus déjà connu. « Si un pourcentage élevé de la population est infectée, même si la proportion des sujets infectés contractant une forme grave est faible, le nombre total des cas graves peut devenir relativement important », détaille l’institution sur son site internet.

Différence avec une épidémie

Une pandémie s’étend à un continent, voire au monde entier. Difficile de saisir la nuance entre épidémie et pandémie. La principale différence réside dans l’ampleur géographique d’une maladie infectieuse. Une épidémie (du latin epidemia qui signifie « à la maison ») correspond au développement et à la propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, chez un grand nombre de personnes. L’épidémie se limiterait donc à une région, un pays ou à une zone bien définie.

En revanche, une pandémie (du grec pan qui signifie « tout » et demos qui signifie « peuple ») est une épidémie avec plusieurs foyers. La pandémie s’étend à toute la population d’un continent, voire au monde entier. Son impact et sa gravité (nombre de contaminations et taux de mortalité) sont donc plus importants que ceux d’une épidémie.

Le Coronavirus, une Pandémie

Dans le cas du COVID-19, la pandémie a été décrétée mercredi 11 mars 2020. Elle aurait même pu être décrétée plus tôt vue que la maladie s’est propagée sur tous les continents de la planète et donc met en danger toute la population mondiale. Même si dans certains pays du monde la propagation est moins rapide, il n’en demeure pas moins un risque mortel évident et réel. Car si il est passé à l’étape de Pandémie, c’est parce que plus personne ne le contrôle pour le moment.